İşe dönüş paketi: İşten çıkartma yasağı 3 ay daha uzuyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu 'İstihdam Kalkanı' paketi kapsamında işten çıkartma yasağı ve ücretsiz izne çıkartılan işçilere nakdi ücret desteği 3 ay daha, 30 Eylül'e kadar uzatılıyor. Kısa çalışma ödeneği de yeni bir modelle sürdürülecek, tam zamanlı geri dönen işçiler için işverenlere 3 ay süreyle prim desteği sağlanacak.
KAYITDIŞI İÇİN DE DESTEK
1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 arasında sigortalı ya da kayıtdışı olarak çalışırken işten çıkartılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanlar fiilen çalıştırılırsa ücret desteği verilecek. Destek aylık bin 752 lira olarak öngörülüyor. Süre, 30 Haziran 2021'e kadar 3'er aylık dönemler halinde uzatılabilecek. Kayıtdışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkartma yasağı süresince bin 177 lira ücret desteği verilecek. Bu destekten yararlananların primini devlet ödeyecek.
50 YAŞA ESNEK ÇALIŞMA
25 yaş altı gençlerin ve 50 yaşın üstündekilerin kolay istihdam edilmesi için bir takım teşvikler devreye girecek. 50 yaş üzeri iş bulmakta zorlanırken, bu yaş grubunun esnek çalışmasına imkan sağlanacak.
HAZAL ATEŞ
KAYITDIŞI İÇİN DE DESTEK
1 Ocak 2019-17 Nisan 2020 arasında sigortalı ya da kayıtdışı olarak çalışırken işten çıkartılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanlar fiilen çalıştırılırsa ücret desteği verilecek. Destek aylık bin 752 lira olarak öngörülüyor. Süre, 30 Haziran 2021'e kadar 3'er aylık dönemler halinde uzatılabilecek. Kayıtdışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkartma yasağı süresince bin 177 lira ücret desteği verilecek. Bu destekten yararlananların primini devlet ödeyecek.
50 YAŞA ESNEK ÇALIŞMA
25 yaş altı gençlerin ve 50 yaşın üstündekilerin kolay istihdam edilmesi için bir takım teşvikler devreye girecek. 50 yaş üzeri iş bulmakta zorlanırken, bu yaş grubunun esnek çalışmasına imkan sağlanacak.
HAZAL ATEŞ