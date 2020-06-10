Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.06.2020 Gazete
    ABONE OL

    İşe dönüş paketi: İşten çıkartma yasağı 3 ay daha uzuyor

    İşten çıkartma yasağı ve nakdi 3 ay daha uzuyor. Kısa çalışmadan tam zamanlıya geçen işveren desteklenecek. İşsiz kalan işe dönerse 1.752 TL ücret desteği verilecek.

    İşe dönüş paketi
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın duyurduğu 'İstihdam Kalkanı' paketi kapsamında işten çıkartma yasağı ve ücretsiz izne çıkartılan işçilere nakdi 3 ay daha, 30 Eylül'e kadar uzatılıyor. Kısa çalışma ödeneği de yeni bir modelle sürdürülecek, tam zamanlı geri dönen işçiler için işverenlere 3 ay süreyle prim desteği sağlanacak.

    KAYITDIŞI İÇİN DE DESTEK
    1 Ocak 2019-17 Nisan 2020     arasında sigortalı ya da kayıtdışı olarak çalışırken işten çıkartılmış olanlarla halen kayıtdışı çalışanlar fiilen çalıştırılırsa ücret desteği verilecek. Destek aylık bin 752 lira olarak öngörülüyor. Süre, 30 Haziran 2021'e kadar 3'er aylık dönemler halinde uzatılabilecek. Kayıtdışı çalışırken işsiz kalanlara ise işten çıkartma yasağı süresince bin 177 lira ücret desteği verilecek. Bu destekten yararlananların primini devlet ödeyecek.


    50 YAŞA ESNEK ÇALIŞMA
    25 yaş altı gençlerin ve 50 yaşın üstündekilerin kolay edilmesi için bir takım teşvikler devreye girecek. 50 yaş üzeri iş bulmakta zorlanırken, bu yaş grubunun esnek çalışmasına imkan sağlanacak.


    HAZAL ATEŞ

    Haberler Ekonomi İşe dönüş paketi: İşten çıkartma yasağı 3 ay daha uzuyor
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri