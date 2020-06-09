İsteyen emekli maaşının 3 katı kadar avans ya da 10 katı tutarında kredi alabilecek

Emekliler, bu yıl pek çok kazanım elde ediyor. Ocak'ta maaşları artırılan, promosyonları zamlanan emeklilerin kazanımları, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında atılan adımlarla da arttı. Emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) avans imkanı sunuyor. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

EMEKLİ OLANLARA DA AVANS KONUSU NE OLDU?

Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenler için talepte bulunmaları halinde 6 bin 972 lira avans veriliyor. bu imkanın aynısı mevcut emekliler için de yapılması gündemde. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Eğer bu sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşlarının 3 katına kadar avans isteyebilecek. En düşük maaşın bin 258 lira 69 kuruş olduğu dikkate alındığında, en az avans 3 bin 776 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

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NASIL UYGULANACAK?

Emeklilerin dört gözle beklediği avans imkanı konusunda çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Çalışmaya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Avanstan faiz alınmayacak. Emekliler, yaşadıkları nakit sıkıntısını avans sistemiyle atlatacak. Parayı faizsiz olarak küçük taksitlerle geri ödeyecek.

Örneğin; maaşı 2 bin lira olan bir emekli, 6 bin lira avans alabilecek. Bu paranın geri ödemesini de 36 ay vadede ayda 166,67 lira taksitle yapabilecek. Böylece emekliler rahat bir nefes alabilecek. Halen bankadan nakit ihtiyacı için kredi kullanan emekli, hem faiz hem de masraf yüküyle karşı karşıya kalıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere yönelik avans uygulamasında ise SGK, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan 1/4 (yüzde 25) oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması ve yazılı başvuru yapılması gerekiyor.

TAKSİTLE ÖDENECEK

Halen emeklilik başvurusunu yapıp maaşının bağlanmasını bekleyenlere avans uygulaması yapılıyor. Yeni emekli, SGK'ya yazılı başvuruda bulunarak avans talep edebiliyor. SGK, bu kişilere, net asgari ücretin 3 katına kadar ödeme yapıyor. Avansın bağlanacak gelir ve aylıkların birikmiş tutarından fazla olan bölümü, daha sonra gelir ve aylıklardan yüzde 25 oranında kesilerek mahsup ediliyor. Emeklilik başvurusu yapan kişiye avans ödemesi yapılması için aylığın 90 gün içinde bağlanamamış olması gerekiyor.

Şimdi bu uygulamanın, mevcut emekliler için de devreye alınması düşünülüyor. Avans sistemi hayata geçerse, emekliler SGK'ya başvurup maaşlarının 3 katına kadar para alabilecek. Ödenen avans, 36 aya varan taksitlerle emeklinin maaşından kesilecek. Bunun için herhangi bir faiz alınmayacak. Maaşı 2 bin lira olan emekli 6 bin lira avans çekebilecek. Bunu da ayda 166,67 lira taksitle 36 ayda ödeyecek

FAİZSİZ NAKİT İMKANI

Faizsiz kredi için ise emekli maaşlarının yatırıldığı bankalara teklif götürülecek. Öncelikle kamu bankalarıyla görüşmeler yapılacak. Anlaşma sağlanırsa, emeklilere maaşlarının 10 katı kadar faizsiz kredi verilmesi gündeme gelecek. Maaşı 2 bin lira olan emekli, 20 bin liraya varan kredi çekebilecek. Emekliler isterse daha az tutarda da kredi kullanabilecek.

Kredinin geri ödemesi ise emeklinin maaşından taksitler halinde yapılacak. Taksit ödemelerinin sürdüğü dönemde emekliler maaşlarını krediyi veren bankadan alacak. Böylece taksitler direkt olarak hesaptan kesilecek ve emeklinin ikinci bir işlem yapmasına gerek kalmayacak. Her iki sistem de emeklileri rahatlatacak.