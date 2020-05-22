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    • Ekonomi
    • 22.05.2020 Gazete
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    ye 2778 lira | 2020 SGK ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Tüm lerin Temmuz mı yüzde 4.41 olarak tahmin ediliyor. TAKVİM, buna göre maaşları hesapladı. Peki, en düşük maaş memur emeklileri ve 2000’den önce emekli olan ’lılarda ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Geçtiğimiz     Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı yüzde 6.5, memur emeklilerininki yüzde 5.5 artırılırken, Temmuz zammının da ipuçları geliyor. Enflasyon tahminleri, hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranının aynı olacağını ortaya koyuyor.



    FARK VAR
    Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.



    Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketinden de ilk 6 aylık enflasyon için yüzde 4.41 tahmini çıktı. Buna göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alacak. Memur emeklilerinin zam oranı da yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e çıkacak.



    TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. En düşük emekli maaşı; memurda 2 bin 778, esnafta bin 862, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 204 liraya yükselecek.












    Haberler Ekonomi Emekliye 2778 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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