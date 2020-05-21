Emekliler her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Emekli doktorlara, üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor.
Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda bin 898, uzman olanlarda ise 2 bin 483 lira. Temmuz'da ise tüm ödemeler değişecek. SSK emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken; memur emeklilerine yüzde 4 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
MEMUR ARTIŞI
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklilerinde yüzde 4.41 olacak. Maaşlar artacağı için bunun üzerinden hesaplanan ek ödemeler de artacak. Emekli doktorların ilave ödemelerinde ise memur maaş katsayısındaki artışla yükseliş yaşanacak. Aylık ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 592, uzman olmayanlarda bin 982 lira olabilecek.
YAKINLARI DA YARARLANIYOR
İlave ödeme, Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara yönelik bir uygulama.
Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.
Eğer emekli doktor, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlarsa ilave ödeme kesiliyor.
Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler aylık bağlama oranları doğrultusunda ek ödemeden yararlanabiliyor.
Örneğin; vefat eden bir uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık bağlanan eşine mevcut rakamlara göre bin 241 lira 51 kuruş, yüzde 25 oranında aylık bağlanan çocuğuna 620,75 lira ilave ödeme veriliyor.