Maaşlarda en az 117,37 lira artış yaşanacak! Emekli maaşlarıyla ilgili en son haber

Ocak'ta maaşları artan, ikinci promosyonunu zamlı alma imkanına kavuşan, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi ile ek kazanımlar elde eden emekliler için Temmuz da kazanç ayı olacak. Temmuz, emekliler için zam ayı olacak. Maaşlarda en az 117,37 lira artış yaşanacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

EMEKLİ VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NASIL DEĞİŞECEK?

Yani yaklaşık 2 milyon memur emeklisi en az yüzde 4 zam alacak. Yüzde 4'lük artışa göre aile yardımı dahil en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 liradan 2 bin 767 liraya ulaşacak. Bu tutar, zam oranı enflasyon farkıyla artarsa daha da yükselecek. Emekliler, kesin zam oranını ise 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileriyle öğrenecek.

KREDİ ÇEKERKEN DİKKAT!

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Başkanı Aziz Koçal, emeklilerin, kredi kullanırken, taksitleri ödeyememeleri halinde maaşlarına el konulabileceğine dair muvafakat verebildiklerini belirterek, maaşlarının tümüne haciz konulmaması için muvafakat evrakını imzalamamaları gerektiğini bildirdi.

Bankaların, tüketiciye gerekli açıklama yapmadan muvafakat imzalattıklarına dair yoğun şikayet aldıklarını belirten Koçal, "Emeklilerimiz, imzalayacakları kağıtları okumalı ve maaşlarıyla ilgili muvafakat vermemeli. Aksi halde sıkıntıya düştüklerinde ve taksitleri ödeyemediklerinde maaşlarına bloke konulabiliyor ve borç bitene kadar maaş alamayacak duruma düşebiliyorlar" dedi.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Emekli maaşları ne zaman ödenecek sorusu yanıt buldu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ayın 17'sinden itibaren yeni ödemeleri hesaplarında görecek.

MAAŞLAR NASIL DEĞİŞECEK?

Halkbank Emekli Kredisi Başvuru Şartları Neler?

Krediden yararlanmak isteyen emekillerin emekli maaşı ödemelerini Halkbank şubeleri üzerinden almaları ya da Halkbank şubeleri üzerine taşıma taahhüdü vermeleri yeterli olacak.

Halkbank Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halk Bankası emekli kredisi başvurusu için Halkbank şubeleri üzerinden şahsen ya da cep telefonlarının kısa mesaj bölümünden aralarında birer boşluk bırakarak "EMEKLI, TC Kimlik No, Gelir Bilgisi, Talep Edilen Tutar" ( Örnek SMS Metni: EMEKLI 12345678910 3000 15000 ) yazıp 3452'ye SMS gönderilmesi yeterli olacak.

Emeklinin Artısı Ziraat Bankası

Ziraat Bankası maaşını taşıyan banka aracılığı ile alan emeklilere Emeklinin Artısı Kredi Paketi kapsamında uygun faizli ihtiyaç ve konut kredisi imkanı sağlıyor. Üstelik bu kredilerin yanı sıra farklı kampanyalar ile avantajlar da sağlıyor. Banka maaşın 15 katına kadar kredi imkanı veriyor. Emekliler için yaş sınırlaması bankanın onayına göre 85 yaşına kadar çıkabiliyor. Ziraat Bankasının emeklilere özel hazırladığı ihtiyaç kredisi 60 ay vadeli ve yüzde 1,17 faiz oranı ile verilecektir. Konut kredisi ise maksimum 120 ay vade ve yüzde 0,99 faiz oranı ile verilecektir.

Kredi ödemeleri ertelendi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, koronavirüs (COVID-19) nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla tedbir kararları aldı.

Buna göre, kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak, gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.