İŞE GİTMEMEZLİK YAPAMAZSINIZ

Soru: Çalıştığım şirket adımıza kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Nisan ayında çalışmadım ve 30 günlük ödenek aldım. Mayıs ayında 30 gün Haziran ayında 21 gün ödenek alacağım görünüyor. AVM mağazasıyız ve mağazamız 11 Mayıs'ta açıldı. Hijyen koşullarında ve kalabalık ortamında yüksek riskle çalışmayı kabul etmiyorum. Çalışmaya itiraz hakkım var mı? İşe gitmezsem herhangi bir yaptırımla karşılaşır mıyım?



Cevap: İşyeriniz açıldığı ve işveren de sizi işe başlattığına göre çalışmamaya itiraz hakkınız ya da 'çalışmak istemiyorum' deme hakkınız yok. Her ne kadar yasa, işvereninizin, sizi üç ay işten çıkarmasına engel olsa da iyi niyet kurallarına uymayan çalışan işten çıkartılabilir. İşvereniniz ile konuşup, bu süre içinde belki ücretsiz izne ayrılabilirsiniz.