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    • Ekonomi
    • 22.05.2020 Gazete
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    Memura çifte kazanç: En az 3.672 TL maaş 499 TL aile yardımı

    ’da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. tahminine göre, en düşük maaş 3 bin 672 liraya, 2 çocuğu olanın aile yardımı 499 liraya çıkacak.



    Milyonlarca     memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar enflasyon farkı da verilecek.




    Nisan ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı, fark ile yüzde 4.41'e çıkabilecek.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Yüzde 4.41'lik artış tahminine göre, aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 672 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 346,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,26, üstü için 36,52 liradan 38,13 liraya çıkacak.



    Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,16 liraya yükselecek.


    Haberler Ekonomi Memura çifte kazanç: En az 3.672 TL maaş 499 TL aile yardımı
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