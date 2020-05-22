Memura çifte kazanç: En az 3.672 TL maaş 499 TL aile yardımı

Milyonlarca memurun Temmuz'da hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar enflasyon farkı da verilecek.
Nisan ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre zam oranı, fark ile yüzde 4.41'e çıkabilecek.
NASIL DEĞİŞECEK?
Yüzde 4.41'lik artış tahminine göre, aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 672 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 346,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,26, üstü için 36,52 liradan 38,13 liraya çıkacak.
Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,16 liraya yükselecek.