Memura çifte kazanç: En az 3.672 TL maaş 499 TL aile yardımı





NASIL DEĞİŞECEK?

Yüzde 4.41'lik artış tahminine göre, aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 672 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 346,64 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,26, üstü için 36,52 liradan 38,13 liraya çıkacak.

