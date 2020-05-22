İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Doğa Sigorta CEO'su Nihat Kırmızı, üniversitede Coronavirüs salgını nedeniyle yaşanan süreçte eğitime ara vermediklerini, uzaktan eğitim ile kesintisiz ve canlı sınıf uygulamasında 3 bin 339 dersi bugüne kadar öğrencilerine ulaştırdıklarını aktararak, "Uzaktan eğitim yöntemini en etkin ve kesintisiz uygulayan üniversitelerin arasında yer aldık" dedi.
YÖK ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak personel ve öğrencilerin sağlığını ön planda tutarak akademik ve bilimsel çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini anlatan Nihat Kırmızı, yeni dönemde de günün şartlarına uygun, insan sağlığını ön planda tutacak yaklaşımlarla vakıf üniversiteleri arasında fark yaratan bir eğitim hedeflediklerini dile getirdi. Kırmızı; Doğa Sigorta olarak, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, Büyükçekmece Basketbol Takımı, İTÜ Amatör Branşlar sponsorluğu beraberinde daha sayısız amatör kulüp ve oyuncuya destek verdiklerini, sponsorluk ve sosyal sorumluluk projelerini spor ve gençlik üzerine kurgulamayı misyon edindiklerini, bu doğrultuda destek verdikleri İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin de sağlık ve spor alanında üst düzeyde eğitim verecek kabiliyette olmasını sağlayacaklarını belirtti.
ÖĞRENCİLERE KORUMA
Nihat Kırmızı, Doğa Sigorta olarak İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarına kaza sigortası koruması sağlanacağını ve öğrencilerin ailelerine de sigorta poliçelerinde indirimler sunularak özel imkanlar yaratılacağını aktardı.