YÖK ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak personel ve öğrencilerin sağlığını ön planda tutarak akademik ve bilimsel çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini anlatan Nihat Kırmızı, yeni dönemde de günün şartlarına uygun, insan sağlığını ön planda tutacak yaklaşımlarla vakıf üniversiteleri arasında fark yaratan bir eğitim hedeflediklerini dile getirdi. Kırmızı; Doğa Sigorta olarak, Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı, Büyükçekmece Basketbol Takımı, İTÜ Amatör Branşlar sponsorluğu beraberinde daha sayısız amatör kulüp ve oyuncuya destek verdiklerini, sponsorluk ve sosyal sorumluluk projelerini spor ve gençlik üzerine kurgulamayı misyon edindiklerini, bu doğrultuda destek verdikleri İstanbul Ayvansaray Üniversitesi'nin de sağlık ve spor alanında üst düzeyde eğitim verecek kabiliyette olmasını sağlayacaklarını belirtti.