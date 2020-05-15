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    • 15.05.2020 08:12
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    Milyonları ilgilendiriyor: Temmuzda öncesine dönüş! Düzenlemelerin takvimi netleşti

    Son dakika haberi... Başkan ’ın her hafta güncellenen aşamaları açıklayacağı eylem planında virüs nedeniyle ertelenen ve çalışma hayatında milyonları ilgilendiren düzenlemelerin takvimi de netleşti.



    Hürriyet'in haberine göre Türkiye'de ilk vakanın çıkmasının ardından durdurulan yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin süreler temmuz ortasından itibaren pandemi öncesindeki gibi uygulanmaya devam edecek. Böylece normal şartlarda sendikaların üye sayısı tespiti için her yıl 15 Mayıs'taki toplantıları 15 Temmuz'dan sonra yapılacak.



    Normalleşme takvimine göre ara verilen sosyal güvenlik denetimleri de Kurban Bayramı'nın ardından yeniden başlatılacak. İş sağlığı ve güvenliği açısından yerinde incelemesi yapılamayan kurumlarda da 1 Haziran'dan itibaren denetimlere başlanacak. Kamu personeline idari izin verilmesini ve esnek çalışma modellerine geçişi öngören düzenlemeler vaka sayılarına göre Ramazan Bayramı'nın ardından gözden geçirilecek.



    Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ödemelerinin takvime uygun şekilde 1 Temmuz'dan itibaren devam ettirilmesi de öngörülüyor. Ara verilen mesleki eğitim kurslarındaki eğitimlere de ağustostan itibaren başlanması planlanıyor. Çalışma hayatında belirlenen takvimin illerdeki ve sektörlerdeki vaka sayılarının durumuna göre olası salgın riskini önlemek için güncelleneceği ifade ediliyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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