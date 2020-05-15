Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 15.05.2020 08:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.05.2020 08:32
    ABONE OL

    Son dakika: ’de yayımlandı! alanlar dikkat: Ücretler geri ödenecek

    Son dakika haberine göre , alanlara ilişkin ’de yönetmelik değişikliği yayınladı. Buna göre, virüs si nedeniyle paket tur alıp e gitmekten vazgeçenlere ücretleri uçuş yasakları kalktıktan 74 gün sonrasına kadar ödenmesi gerekiyor. İşte Resmi Gazete'de yer alan detaylar...

    Dikkat! Ücretler geri ödenecek

    virüs si nedeniyle ini iptal edecek olanlara ilişkin 'de yönetmelik değişikliği yaptı.

    Pandemi nedeniyle alanlar tur şirketine başvuru yapıp ücret iadesi talep edebilecek. Ücret iadeleri uçuş yasağının kalkmasının ardından 60 gün geçtikten sonra 14 gün içerisinde ödenecek. Ödenecek tutardan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülükler düşecek.

    Resmi Gazete'de yapılan açıklama şöyle:

    Ticaret Bakanlığından:

    PAKET TUR SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

    YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

    MADDE 1 – 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

    "Covid-19 salgını nedeniyle sözleşmenin feshi

    GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesi kapsamında yapılan bedel iadelerinin, fesih bildiriminin paket tur düzenleyicisi veya aracısına ulaşmasından itibaren on dört gün içerisinde yapılması esastır. Ancak, COVİD-19 salgını nedeniyle, 5/2/2020 tarihinden itibaren ifası öngörülen ve hava yolu ile ulaştırma içeren paket tur sözleşmelerine ilişkin bedel iadelerinde, paket tur düzenleyicisi veya aracısı tarafından hava taşıma işletmelerine ödenip belgelendirilen uçuş bedeli, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde katılımcıya iade edilir.

    (2) Katılımcının bilgilendirilmesi ve açık onayının alınması koşuluyla, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar hariç olmak üzere katılımcının ödemiş olduğu bedel, uçuş yasağı kalktıktan sonraki altmışıncı günü izleyen on dört gün içerisinde iade edilir.

    (3) Katılımcının birinci veya ikinci fıkrayı tercih ettiğine ilişkin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmesi ve onayının alınmasında ispat yükü paket tur düzenleyicisi veya aracısına aittir."

    MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

    MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

    Haberler Ekonomi Son dakika: Resmi Gazete’de yayımlandı! Paket tur alanlar dikkat: Ücretler geri ödenecek
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri