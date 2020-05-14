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    • 14.05.2020 Gazete
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    Kurulu Üyesi Hasan Tezer uyardı: Sohbeti kısa kesin

    Pandemide 'kontrollü normalleşme dönemi' başladı. Pazartesi günü, kuaför ve berberler açıldı. Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ise uyardı.

    Sohbeti kısa kesin
    Pandemide 'kontrollü normalleşme dönemi' başladı. Pazartesi günü, kuaför ve berberler açıldı. Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ise uyardı. Berberlerde sohbetin kısa tutulmasını söyleyen Prof. Dr. "Berberde çay içmeyin. Gazete okumayın, yiyecek tüketmeyin. Salonlara girerken maske takın. Berberle temas etmeyin. Koltuk sayısı az olsun. Aralarında mesafeler olacak. Orada 3'üncü bir kişi oturarak beklemeyecek" ifadesini kullandı.

    HEMEN BİTMEYECEK
    Prof. Dr. Tezer, salgının hemen bitmeyeceğini söyledi. "Belki 2021 yılında da olacak. Bizim istediğimiz şey kurallara uyarak bu süreci rahatlatabilmek" dedi.



    VİRÜSÜ ARTIK TANIYORUZ
    Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Corona salgınında Türkiye'nin henüz birinci dalgayı atlatmadığını söyledi. "Güney Kore, Singapur, , birinci dalgayı büyük oranda kontrol altına alıp bitirdiler. Şimdi onlarda ikinci dalga korkusu var" dedi. İkinci dalganın birinci kadar ürkütücü olmayacağını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti: Çünkü virüsü tanıdık ve daha deneyimliyiz. Aldığımız önlemlerin işe yaradığını gördük. Ancak aşı bulununcaya kadar virüs bizi tehdit etmeye devam edecek."

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