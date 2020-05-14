Pandemide 'kontrollü normalleşme dönemi' başladı. Pazartesi günü, kuaför ve berberler açıldı. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer ise uyardı. Berberlerde sohbetin kısa tutulmasını söyleyen Prof. Dr. "Berberde çay içmeyin. Gazete okumayın, yiyecek tüketmeyin. Salonlara girerken maske takın. Berberle temas etmeyin. Koltuk sayısı az olsun. Aralarında mesafeler olacak. Orada 3'üncü bir kişi oturarak beklemeyecek" ifadesini kullandı.
HEMEN BİTMEYECEK
Prof. Dr. Tezer, salgının hemen bitmeyeceğini söyledi. "Belki 2021 yılında da olacak. Bizim istediğimiz şey kurallara uyarak bu süreci rahatlatabilmek" dedi.
VİRÜSÜ ARTIK TANIYORUZ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Corona salgınında Türkiye'nin henüz birinci dalgayı atlatmadığını söyledi. "Güney Kore, Singapur, Çin, birinci dalgayı büyük oranda kontrol altına alıp bitirdiler. Şimdi onlarda ikinci dalga korkusu var" dedi. İkinci dalganın birinci kadar ürkütücü olmayacağını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti: Çünkü virüsü tanıdık ve daha deneyimliyiz. Aldığımız önlemlerin işe yaradığını gördük. Ancak aşı bulununcaya kadar virüs bizi tehdit etmeye devam edecek."
HEMEN BİTMEYECEK
Prof. Dr. Tezer, salgının hemen bitmeyeceğini söyledi. "Belki 2021 yılında da olacak. Bizim istediğimiz şey kurallara uyarak bu süreci rahatlatabilmek" dedi.
VİRÜSÜ ARTIK TANIYORUZ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, Corona salgınında Türkiye'nin henüz birinci dalgayı atlatmadığını söyledi. "Güney Kore, Singapur, Çin, birinci dalgayı büyük oranda kontrol altına alıp bitirdiler. Şimdi onlarda ikinci dalga korkusu var" dedi. İkinci dalganın birinci kadar ürkütücü olmayacağını belirten Prof. Dr. Özlü, şöyle devam etti: Çünkü virüsü tanıdık ve daha deneyimliyiz. Aldığımız önlemlerin işe yaradığını gördük. Ancak aşı bulununcaya kadar virüs bizi tehdit etmeye devam edecek."