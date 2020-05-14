AK Parti'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

MASADAKİ ANKETTEN BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇIKTI

Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan Bayramı'nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan'a iletti. Konu ile ilgili Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.





TÜRKİYE'NİN HEDEFİ V MODELİ

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda pandemi sürecinde diğer ülkeler ve Türkiye'nin durumu karşılaştırıldı. Toplantıda L, U, V değerleri göz önünde bulundurularak, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin U, Almanya'nın ise V seviyesinde olduğu değerlendirilerek, Türkiye'nin pandemide büyük başarı elde ettiği ve bu süreçte V modelinde olmayı hedeflediği dile getirildi. Üretim ve turizmin bu süreçte çok önemli olduğu ve her konuda hassas ve emin adımlar atıldığı belirtildi.

V MODELİ NEDİR?

Krizlerin ardından ekonomideki toparlanma modelleri harflerle ifade ediliyor. V tipi toparlanma, bu modeller içinde en hızlı toplanmayı gösteriyor ve hızlı bir çöküşün ardından hızlı bir toparlanma anlamına geliyor. U tipi toparlanma ise iyileşme sürecinin daha yavaş ve kademeli olmasını içeriyor.