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    • 14.05.2020 08:42
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    İşte Başkan Erdoğan'ın masasındaki anket sonucu! da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması gündemde

    haberi... Başkan ’a MYK toplantısında bilgi veren kurmayları yapılan araştırmalarda vatandaşın da da sokağa çıkma kısıtlamasını desteklediğini belirttiler. ’nun da aynı yönde tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs tarihlerinde bekleniyor. İşte detaylar...

    Bayramda 4 günlük yasak gündemde

    'nin önceki gün Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan başkanlığında yapılan MYK toplantısında 'nda ilanı da gündeme geldi. Toplantıda ayrıca pandemide normalleşme sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

    MASADAKİ ANKETTEN BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÇIKTI
    Kurmaylar, yapılan araştırmalarda Ramazan ı'nda vatandaşın da sokağa çıkma yasağını desteklediğini Erdoğan'a iletti. Konu ile ilgili 'nun tavsiyeleri dikkate alınarak 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağının olabileceği değerlendirildi.

    TÜRKİYE'NİN HEDEFİ V MODELİ
    Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre; Ekonomik gelişmelerin de gündeme geldiği toplantıda pandemi sürecinde diğer ülkeler ve Türkiye'nin durumu karşılaştırıldı. Toplantıda L, U, V değerleri göz önünde bulundurularak, Fransa, Hollanda gibi ülkelerin U, Almanya'nın ise V seviyesinde olduğu değerlendirilerek, Türkiye'nin pandemide büyük başarı elde ettiği ve bu süreçte V modelinde olmayı hedeflediği dile getirildi. Üretim ve turizmin bu süreçte çok önemli olduğu ve her konuda hassas ve emin adımlar atıldığı belirtildi.

    V MODELİ NEDİR?
    Krizlerin ardından ekonomideki toparlanma modelleri harflerle ifade ediliyor. V tipi toparlanma, bu modeller içinde en hızlı toplanmayı gösteriyor ve hızlı bir çöküşün ardından hızlı bir toparlanma anlamına geliyor. U tipi toparlanma ise iyileşme sürecinin daha yavaş ve kademeli olmasını içeriyor.

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