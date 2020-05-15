



Covid-19 ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Pazartesi günü AVM, kuaför ve berberler hizmete girdi. Hafta başından itibaren alışveriş merkezleri önünde oluşan kalabalık ise tepki çekti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'dan önemli bir uyarı geldi. "Gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp, nokta atışı olarak o mağazaya girip, alıp çıkmaktır bunun doğru olanı" dedi. Ramazan Bayramı'nda uzaktan bayramlaşmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu bayramda evde kalırsak bayram sonrası çok daha rahat olacağız."