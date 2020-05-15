Covid-19 ile mücadelede kontrollü normalleşme dönemine geçildi. Pazartesi günü AVM, kuaför ve berberler hizmete girdi. Hafta başından itibaren alışveriş merkezleri önünde oluşan kalabalık ise tepki çekti. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Demircan'dan önemli bir uyarı geldi. "Gidip oraları dolaşmanın anlamı yok. AVM önündeki kuyruk akıl alır gibi değil. Varsa bir ihtiyacımız, illa oradaysa bunu planlayıp, nokta atışı olarak o mağazaya girip, alıp çıkmaktır bunun doğru olanı" dedi. Ramazan Bayramı'nda uzaktan bayramlaşmak gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu bayramda evde kalırsak bayram sonrası çok daha rahat olacağız."
ZİYARETİ ERTELEYİN
Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Faruk Yorulmaz, evde virüsten korunmanın şifresini verdi: "Evi günde en az iki defa temiz havayla havalandırın, bayramda kalabalık ziyaretlerde bulunmayın, kucaklaşmayın, öpüşmeyin."
PARA KULLANMAYIN
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, paranın virüsü yaydığını söyledi. "Mümkünse para üstü almayacak şekilde alışveriş yapmak gerekir. Kredi kartlarının temassız özelliğini kullanmakta yarar vardır" dedi.
5 YIL SÜRECEK
Dünya Sağlık Örgütü ise salgının süreciyle ilgili kritik bir açıklama yaptı. Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan, Coronavirüs'ü kontrol altına almanın 5 yıl sürebileceğini açıkladı. Acil Durumlar Birimi Başkanı Dr. Mike Ryan ise şu ifadeleri kullandı: "Virüs tıpkı HIV gibi toplumlarımızda endemik olarak kalabilir."