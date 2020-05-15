



EN ÇOK TUVALET KAĞIDI VE BULYONUN FİYATI ARTTI

Koronavirüs öncesi ve sonrasındaki fiyat artışlarını inceleyen BrandZone verilerine göre şubat-nisan ayları arasında e-ticaret kanallarında en çok fiyat artışı yüzde 19.4'lük oranla tuvalet kağıdında yaşanırken; yüzde 15.4'le kahve makinesi ikinci; yüzde 13.6 ile kağıt havlu üçüncü; yüzde 11.1 ile çamaşır suyu dördüncü sırada yer aldı. Yüzde 7 ile bebek bezleri en çok fiyat artışının yaşandığı beşinci kategori oldu. Koronavirüs öncesi ve sonrasındaki düzenlenen insert ve reklam promosyonlarında ise fiyatı en çok artan ürün bulyon oldu. Salgın öncesinde 31 TL olan bulyon fiyatları 43 TL'ye yükselirken fiyatlarda yüzde 35 oranında artış yaşandı. İkinci en çok fiyat artışı ise fiyatı 3.5 TL'den yüzde 23'lük artışla 4.4 TL'ye yükselen tuzda yaşandı. Üçüncü sırada fiyatı 11.3 TL'den yüzde 13'lük artışla 12.7 TL'ye çıkan diş&ağız suları, dördüncü sırada fiyatı 4.1 TL'den yüzde 12'lik artışla 4.6 TL'ye çıkan cipsler; beşinci sırada ise fiyatları yüzde 10 artan makarna, un, margarin ve piliç yer aldı. Yetişkin hijyen ürünleri, çamaşır suları ve mutfak eşyaları yüzde 8'lik artışla altıncı, gazlı içecekler, saç boyaları ve kireç önleyiciler yüzde 7'lik artışla yedinci sırada yer aldı.