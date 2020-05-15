Yasa gereği; emekli maaşlarına kredi ve kredi kartı borcu nedeniyle haciz konulamıyor. Fakat kamu ve özel bankaların borç nedeniyle emekli maaşlarını bloke ettiği hatta haciz işlemi başlattığı belirtiliyor. İtiraz hakkı var!
Emekli maaşı üzerine bloke koyma konusu yasalarda yer almaktadır. Yasada belirtilene göre emekli maaşına bloke koyma hakkı yoktur. Aynı maddenin açıklamasına göre nafaka alacakları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları hariç kişinin emekli aylığından kesinti yapılamamaktadır ve üzerine bloke konulmamaktadır.
EMEKLİ MAAŞINA NEDEN BLOKE KONUR?
Emekli maaşı üzerine bloke koyma işlemi yasalarda yer almaktadır. Yasaya göre emekli maaşına bloke koyma hakkı yoktur. Aynı maddenin açıklamasına göre nafaka alacakları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun alacakları hariç kişinin emekli aylığından kesinti yapılamamaktadır ve üzerine bloke konulamamaktadır.
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin Kurum açısından doğan alacakları devir edilememektedir. Yani gelir, aylık ya da ödenekler takip ve tahsili gereken alacaklar ve nafaka borçları dışında haczedilememekte ve bloke edilememektedir. Belirtilen bu kanuna göre haczi yasaklanmış olan gelir, aylık ya da ödemelerin haczedilmesine dair alınan talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde reddedilir. Yani emekli kişinin bizzat talebi olmazsa nafaka alacağı dışında maaşından hiçbir kesilme yapılamamaktadır.
Emekli maaşı üzerindeki bloke yani haciz işleminin gerçekte hiçbir hukuki dayanağı bulunmamaktadır. Emekli kişinin yazılı izni olmadığı sürece bu bloke işlemi gerçekleştirilemez. Emekli olan kişi emekli maaşının bloke edilmesine dair bir izin vermiş olsa bile maaşının ya da gelirinin hepsinin bloke edilmesi gibi bir durum olmamaktadır.
Emekli kişi izin verdiği sürece maaşının sadece dörtte birine haciz işlemi uygulanır. Yani emekli olan kişi izin verdikten sonra eğer maaşın hepsine haciz konulursa bunu gerekli kurumlara şikayet edebilir.
SİGORTA İÇİN
Bankalar, emeklinin izni olmadan para kesintisi, aktarma yapamaz, hesabı mevduat hesabı gibi kullanamaz. Ayrıca emeklilerin gelir, aylık ve ödenekleri haczedilemez. Kanun yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nezdinde doğacak alacakların haczine izin veriyor. Üstelik bu haciz miktarı maaşın dörtte birini (yüzde 25) geçemiyor.
SÖZLEŞMEYE DİKKAT!
Emekli örneğin; kredi kartı veya almış olduğu bir eşyadan dolayı oluşan borcu sebebiyle takibe uğrarsa, bu borç için maaşına kesinlikle haciz konulamıyor. Emekli, önüne koyulan ve sayfalarca olan sözleşme metnini imzaladıysa işin rengi değişiyor. Yargı bu konuda bankayı da haklı buluyor. O yüzden sözleşmeleri okumadan imza atmayın. Maaşa haciz konulacağıyla ilgili madde (muvafakat) varsa bankayla bu konuyu görüşün.
HEMEN İTİRAZ EDİN
Maaşlarına haciz konulan emeklilerin Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunması gerekiyor. Böyle bir işlem sırasında bankadan, "Haciz konulan maaş benim emekli maaşımdır" şeklinde bir yazı alınarak icra dairesine götürülmeli. Hakim bu konudaki başvuruyu değerlendirip genelde emekliyi haklı buluyor ve haciz işlemi mahkeme kararıyla aynı gün kalkıyor. Ayrıca kredi ve kredi kartı için sözleşmeye 'maaşa haciz konulabileceğiyle' ilgili bir madde konulmaz. Bu hukuka aykırı. Emekli maaşına haciz konulamayacağıyla ilgili Yargıtay kararları mevcut.
RIZAYA RAĞMEN 'GEÇİNEMİYORUM' DİYEBİLİR
Emeklinin rızası (muvafakati) üzerine maaşının tamamına haciz konuluyor. Ancak emekli daha sonra İcra ve İflas Kanunu'nun 83'üncü maddesine dayanarak 'geçimine yetecek miktardan fazlasının' haczedildiği yönünde şikayette bulunabilir. Bu durumda mahkeme, haczin kaldırılması için gerekli inceleme ve araştırmayı yaptırarak, emeklinin gerçekten geçinip geçinemediğinin tespiti yönünde karar verebilir.
EMEKLİ MAAŞI NEYE GÖRE HESAPLANIR?
Soru: Emekli maaşı neye göre hesaplanıyor. Benim maaşımın düşük olduğunu düşünüyorum. Servet KABAK
Cevap: Emekli maaşı hesaplanırken en önemli unsur sizin prime esas kazancınız. Yani SGK'ya bildirilen brüt maaşınız. Bu ne kadar yüksek ise emekli maaşınız da artıyor. Siz hep asgari ücret ile gösterilmiş ya da öyle çalışmışsanız maaşınızın düşük olması doğal. Bir de 2000 yılı öncesi çalışmalarınız ne kadar çok ve kazancınız ne kadar fazla ise emekli maaşına olumlu etkisi de artıyor. Çünkü 2000 öncesi aylık bağlama oranları yüksekti.
Şu anda emekli olanların maaşları üç ayrı dönem olarak hesaplanıyor ve toplanıyor. 2000 öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere farklı hesaplama yöntemleri var.
İŞVEREN TAZMİNATA YANAŞMAZSA
Soru: Tazminat fonu geldiğinde aynı iş yerinde uzun yıllar çalışan insanların kıdem tazminatları yanacak mı? Çünkü hiç bir işveren anlaşmaya yanaşmayacaktır. Gamze KURU
Cevap: Kıdem tazminatı reformuyla ilgili ne söyleniyorsa söylentiden ibarettir. Çünkü ortada bir taslak olmadığı gibi sosyal tarafların bir araya gelip görüştükleri bir metin de bulunmuyor. Ancak şunu söyleyelim şu anda çalışanların hakları korunuyor, kimsenin parasına da el koyma gibi bir şey söz konusu olamaz. Bu tür söylentilere inanmayın. Bunlar ya kasıtlı çıkartılıyor ya da cahillikten.
ALO 170'İ ARAYIN
Soru: 2 aydır bir işyerinde çalışıyorum sigortamı yapmamışlar. Nereye şikayet edeyim? (ismi saklı)
Yasalarımıza göre bir işçinin işe başlamadan bir gün önce SGK'ya bildiriminin yapılması gerekir. Deneme süresi de olsa herkes kayıtlı yani sigortalı çalıştırılır. Sigortanızın yapılmaması sizin zararınızadır. Ayrıca devletten de vergi ve prim kaçırılıyor. Durumu hemen ALO 170'i arayarak bildirebilirsiniz
ÇİFT MAAŞ OLMUYOR
Soru: Eşi ölmüş dul bayanım, SSK'dan kendi adıma emekliyim. Babam da SSK'dan emekli idi, vefat etti. Babamdan ayrıca SSK maaşı bağlanabilir mi? Yeşim TİMUR
Kız evlatlarının anne veya babadan yetim maaşı alabilmeleri için bazı şartlar vardır. bunlar, evli olmamak, kendi adına sigortalı çalışıyor olmamak ve yine kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı almıyor olmak. Bakıldığında her ne kadar eşinizin ölümünden dolayı evli olmasanız da kendi çalışmalarınızdan dolayı emekli olduğunuzu belirtmişsiniz. kendi emekliliğinizden ötürü babanızdan ya da annenizden ölüm aylığı alamazsınız.