T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olarak geçirdikleri sürelerde aylık maaşlarından yapılmış olan kişi kesintileri, Sandıkla ilişiklerinin kesilmesinden sonra talep etmeleri halinde bazılarına topluca ödenebilmektedir. Sosyal güvenlik bakımından haklarında 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümleri uygulanan kamu görevlilerinin aylık maaşlarından, emekli keseneğine esas matrah tutarı esas alınarak %16 oranında kişi kesintisi yapılmaktadır. 2020 emeklilik kesintisi belirlemesinde; kişilerin işe başlangıç dönemleri ve çalışma süreleri göz önünde bulundurulur. Aktif sigortalı olan kişilerden yani çalışan bireylerden emeklilik kesintisi yapılarak, pasif sigortalı yani emekli, dul ve yetin olan kişilerin aylık maaşları karşılanmaktadır. Emeklilik kesintisi yapılmadan, sigorta primleri ödenmiş sayılmamaktadır.
Emekli keseneğinin geri alınması
Emekli Sandığına tabi görevlerde bulunurken bazı sebeplerle Sandıkla ilişiği kesilenler, ilişikleri kesilinceye kadar aylık ve ücretlerinden kesilmiş olan emekli keseneklerini (kişi kesintilerini), hizmet sürelerinin yeterli olması halinde, topluca ve faizsiz olarak geri alabilmektedirler.
5434 sayılı Kanunun konuya ilişkin mülga hükümlerine göre, emekli keseneklerinin geri ödenmesi mümkün olanlardan bazıları şunlar:
-İdari veya adli bir ceza sebebiyle görevine son verilenler.
-Asaletleri onaylanmadan görevlerine son verilen aday ve stajyerler.
-İstifa edenler (milletvekili seçimleri için istifa edip milletvekili seçilmiş olanlar hariç).
-İstifa etmiş (çekilmiş veya müstafi) sayılanlar.
-Emeklilik hakkı tanınmayan bir göreve naklen atananlar.
-Emeklilik hakkını kaybedenler.
-Belediye başkanlığı veya il genel meclisi üyeliğinden ayrılanlardan emeklilik hakkı tanınan bir göreve atanmayanlar.
Emekli keseneğinin geri ödenmesinde hizmet süresi şartı
Emekli Sandığı ile olan ilişkileri yukarıda sayılan sebeplerden herhangi biri ile kesilenlere, birikmiş olan keseneklerinin geri ödenebilmesi için, fiili hizmet sürelerinin 5 yıldan az ve 9 yıldan çok olmaması gerekiyor.
Hizmet süresi 5 yıldan az olanlara emekli keseneği geri ödemesi yapılmamakta, ancak bu kişiler yeniden işe girdiklerinde Sandık iştirakçisi olabilmektedirler.
Hizmet süresi 10 yıl ve daha fazla olanlara emekli keseneği geri ödemesi yapılmamaktadır. Ancak, asaleti onaylanmadan görevine son verilen aday ve stajyerler ile emeklilik hakkını kaybedenlere, emekli keseneği iadesi yapılırken hizmet süresinin 10 yıldan az olup olmadığına bakılmamaktadır.
Emekli Keseneği Hesaplamasında Kullanılan İşlemler
Emekli keseneği hesaplamasında kişilerin; 01.10.2008 tarihinden önce ve sonra göreve gelen göreve başlamaları dikkate alınmaktadır. Belirtilen tarihten önce ve sonra işe başlayan kişilerden alınacak emekli keseneği oranının belirlenmesi için kullanılan işlemler aşağıda belirtilmiştir:
01.10.2008 Tarihinden Önce Göreve Başlayan Memurlar:
Emekli keseneğiyle bire bir uyumlu gösterge aylığı miktarı
Ek gösterge aylığı miktarı
Taban aylık limiti
Kıdem aylık limiti
En yüksek devlet memuru maaşı X ek gösterge bağıl oranı / 100
Belirtilen tüm oranlar toplandıktan ve diğer işlemler gerçekleştirildikten sonra çıkan sonucun %16'sı oranında emekli keseneği alınacaktır.
01.10.2008 Tarihinden Sonra Göreve Başlayan Memurlar:
Emekli keseneğine esas alınan gösterge maaşı limiti
Ek gösterge maaşı
Kıdem aylığı limiti
Taban maaş limiti
Özel ve diğer tarzdaki tazminatlar
Makam tazminatı
Kıdem / görev tazminatı
Belirtilen tüm ödeme ve tazminat türleri toplandıktan sonra; çıkan sonucun %14'ü oranında emekli keseneği yapılacaktır.
Emekli Keseneği Türleri Ve Kesinti Detayları
Emekli keseneği çeşitleri için göz önünde bulundurulan kesinti unsurları ve emekli keseneğinin kesinti oranları aşağıda detaylıca belirtilmiştir:
Emekli keseneğinin oranları, kişilerin 2008 yılından önce ya da sonra sigortalı hale gelmelerine göre değişiklik göstermektedir.
10.2008 tarihinden önce göreve başlayan bir memurdan alınacak emekli keseneği; memurların aylık maaşlarına, kademelerine, ek göstergesine ve memuriyete geçirmiş oldukları hizmet süresine göre belirlenmektedir. 01.10.2008 tarihinden önce göreve başlayan memurların maaşlarından %16 oranında emekli keseneği kesintisi yapılmaktadır.
10.2008 tarihinden sonra memuriyete giren kişilerden yapılacak emekli keseneği; kişilerin çalışma süresine, kıdemlerine, makamlarına, özel hizmet tazminatlarına ve diğer tazminatlarına göre belirlenmektedir. Bu tarihten sonra iş başı yapan memurlardan yapılan emekli keseneği kesinti oranı %14 olarak belirlenmiştir.
İlk defa işe başlayan bir kişiden, %25 oranında emekli keseneği alınmaktadır. İlk ay için fazladan %16'lık emekli keseneği alınmaz. Geriye kalan dönemlerde, %16 oranında emekli keseneği talep edilmektedir.
4A – 4B Emekli Maaşı Hesaplaması
Emekli maaşı hesaplamasında kullanılan işlemler aşağıda sıralanmıştır:
4A Emekli Maaşı Hesaplaması:
2000 yılı öncesinde işe başlayan 4A sigortalıların alacakları maaşın belirlenmesinde; "Gösterge Rakamı X Aylık Bağlama Oranı X Katsayı" şeklinde hesaplama yapılmaktadır.
2000 yılı sonrasında iş başı yapan 4A sigortalının emekli maaşının belirlenmesinde; "Güncelleme Katsayısı X Aylık Bağlama Oranı" hesabı yapılmaktadır. Çıkan sonuç emekli maaşını belirleyecektir.
2000 yılından önce sigorta başlangıcı yapan 4A sigortalıların maaş hesaplamasında kullanılan gösterge rakamı; son 10 yıllık kazancın ortalamasıdır.
Katsayı değerinin yerine 1.200 yazılmalıdır.
Aylık bağlama oranı için %60'lık değer kullanılmaktadır.
4B Emekli Maaşı Hesaplaması:
2000 yılından önce işe başlayan kişilerin ödedikleri primin %70'i oranında emekli maaşı ödenmektedir.
2000 yılı sonrasında sigorta başlangıcı yapan kişilerin maaşlarının belirlenmesi için; "Ağırlıklı Ortalama X Aylık Bağlama Oranı" hesaplaması yapılır.