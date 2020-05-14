SGK, SSK ve Bağkur emeklileri için bankalar peşi sıra kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Bu anlamda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank emekliye kredi faiz oranlarını açıkladı. Bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi türlerinden biri olan emekli kredisi, özel bir kredi türüdür. Sadece emeklilerin faydalanabildiği ve oldukça uygun faiz oranları ile sunulan bu kredi türünde bazı bankalar dosya masrafı alırken, bazıları ise almamaktadır. Emeklileri ödemede problem yaşatmayacak müşteri kitlesi olarak gören bankalar, emekliler maaşlarını kendi bankalarından almasa bile, "maaşını transfer et" teklifi ile çok cazip fırsatlar sunmaktadır.