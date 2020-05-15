Sosyal Güvenlik Kurumu, ekonomik istikrar kalkanı kapsamında emekli aylığı 17-18-19-20 olan 4A kapsamındaki emeklilerin aylıklarının yarın ödeneceğini duyurdu. Bayram ikramiyesini erken alan emeklilerin, bu ay da maaş ödemesi öne çekildi. İlk ödeme SSK emeklilerine olacak. Ödeme günü 17, 18, 19, 20 Mayıs olanlar bugün paralarını alacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de... SSK kapsamında olanlardan normalde ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanlara bugün, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları verilecek. Bağ-Kur emeklilerinden normalde ödeme günü 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
BU AY EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.
Bakan Selçuk 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.
Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.
4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak.
NORMALDE SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ NASIL?
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
NORMALDE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ NASIL?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME GÜNLERİ NE ZAMAN?
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler
Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde
Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler
Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde
Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde
Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde
SGK 4A nedir?
Çalışmakta olan vatandaşların sosyal güvencelerinden yaralanmak, emekliliklerini güvence altına almaya ve devlet tarafından kontrol altına alınan sistemlerdir.
SGK 4A sistemleri, SSK'ya prim ödeyenleri, işyerinde sözleşmeli çalışanları kapsamaktadır. 5510 sayılı kanunla 4A sistemi SGK sistemine bağlanmıştır. SGK 4A sistemleri bağlı olanlar; BAĞ-KUR, SSK ve Emekli sandığı yeni çıkan yasa ile tek bir çatı altına toplanmıştır. SGK kapsamında olan bu işlemlere, 4A işlemleri denilmektedir. İsimleri değişikliğe uğramıştır, böylece herkesin aklına SGK 4A nedir, sorusu gelmiş oldu.
SGK 4A'dan kimler yaralanabilir?
Sigortalı olan vatandaşlar; tüm işlemlerini, haklarını SGK 4A sistemleri sayfasından yapabilecektir. E-devlet kapısına, şifre ile girerek SGK hizmetleri bölümünde tüm bilgilerine ulaşabilmektedir. E-devletten girdiğiniz SGK 4A sistemleri bölümünden şu işlemleri yapabilirsiniz:
• 4A Almanya- Bulgaristan emekli ödememeleri,
• 4A emekli aylığı kesintileri, aylık emekli bilgisi, emekli aylık bilgisi belge doğrulama
• 4A banka ve adres değişikleri
• 4A emeklilik kaydı
• 4A hizmet dökümü
• 4A emekli ödeme bilgileri
• 4A sigortalı tescil kaydı
• 4A hizmet dökümü belge doğrulama
• 4A on günden az süreli ev hizmetleri işveren başvuru ve sorgulama
• 4A on günden az süreli ev hizmetleri çalışan kişi sorgulama
SGK 4A sistemlerinden hizmet dökümü alma
E-devlet kapısına TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak SGK hizmetlerinden detaylı hizmet bilgilerinizin dökümünü almak istiyorsanız 4A detaylı hizmet dökümü butonundan geçmiş dönemdeki tüm hizmet dökümünü alabilirsiniz. Eğer detay istemiyorsanız 4A hizmet dökümünden alabilirsiniz. Sisteme yeni gelen birisi 4A özet hizmet dökümünden daha güncel bilgilerini alabilir
Tahsis Numarası Nedir?
Tahsis numarası SGK'ya bağlı emeklilerin bütün işlemlerini tek numara altında takip edilebilmesi için belirlenen bir numaradır. Tahsis numaraları kişiye özeldir. Yani bir tahsis numarası üzerinden birden fazla kişinin işlemleri izlenemez.
SGK No Sorgulama Nasıl Yapılır?
SGK No öğrenme konusunda e-Devlet hizmeti veya SGK kurumunun internet sayfası kullanılabilir.
E-Devlet Sistemiyle SGK No Sorgulama
e-Devlet kullanarak SGK No için izlenebilecek
işlem basamakları şunlardır:
E-Devlet hizmeti almak için öncelikle
e-devlet şifresi alınır.
Daha sonra e-Devlet sayfası üzerinden TC
Kimlik No ve E-devlet şifresi ile siteye giriş yapılır.
Ekranda açılan pencereden SGK hizmetleri
seçilir.
SGK hizmetleri arasından '' Evrak Takibi''
sorgulaması yapılır.
Bu bölümden SGK numarası öğrenilir.
SSK Sistemiyle SGK No Sorgulama
Sosyal Sigortalar Kurumu yardımıyla SGK no araştırılabilir. Bunun için izlenmesi gereken basamaklar şunlardır:
www.turkiye.gov.tr
adresi kullanılarak SGK kurumunun sayfasına giriş yapılır.
Ekranda açılan sayfada İşlemler menüsü
tıklanır.
Daha sonra bu menüden Emeklilik İşlemleri
seçeneği tıklanır.
Evrak takibi ya da evrak sorgulatması
yapılarak SGK No. Sorgulama işlemi
tamamlanır.
E-Devlet Şifresi
E -devlet şifresi almak son derece kolaydır. Bunun için izlenebilecek adımlar şunlardır:
E-Devlet şifresi vermeye yetkisi olan tek
resmi kurum PTT'dir.
E-Devlet şifresi almak isteyen başvuru sahibi
PTT şubesine gider,
Daha sora görevliye e-Devlet şifresi almak
istediğini iletir,
PTT bu işlem karşılığında 2 TL ücret talep
etmektedir.
PTT görevlisi başvuru sahibinin kimlik
cüzdanını alır ve bunun üzerinden işlem yapar.
PTT görevlisi başvuru sahibinin cep
telefonuna gelen tek kullanımlık şifre ile işlem yapılır.
En son aşamada başvuru sahibi kapalı bir zarf
içinde e-Devlet şifresini alır.
E- Devlet şifresi başvuru sahibine özeldir. Başvuru sahibi bu şifreyi kullanarak e-Devlet sitesi üzerinden bütün kişisel bilgilerine ulaşabilir. Bu nedenle de kesinlikle 3. Kişilerle paylaşılmamalıdır.
E-Devlet sitesine ilk kez giriş yapılır yapılmaz, site başvuru sahibinden şifresini değiştirmesini talep eder. Böylece başvuru sahibi
e-devlet şifresini kendine özel olarak yeniden oluşturur. Şifre sahibi tekrar
değiştirinceye kadar bu şifre ile işlem yapabilir.
E-Devlet Şifresini Unuttum
E-Devlet şifresi unutulursa ve başvuru sahibinin sisteme kayıtlı güncel e-posta adresi ve telefon numarası varsa internet üzerinden yeniden alınabilir. Eğer başvuru sahibinin bilgileri güncel değilse yukarıda anlatıldığı gibi tekrar PTT şubesine müracaat etmesi gerekir. Bütün işlemler yukarıda anlatıldığı gibi tekrarlanır. Yalnız bu kez PTT'nin talep ettiği ücret 2TL'den yüksek olmaktadır.
4A SSK Sicil Numarası Sorgulama
SSK sicil no öğrenmek için de SGK sitesi ya da e-devlet sitesi kullanılabilir. E-devlet üzerinden sicil no sorgulaması için izlenecek adımlar şunlardır.
E-devlet sitesine e-devlet şifresi kullanılarak
giriş yapılır.
Ekranda açılan sayfadan 4A Sigortalı Tescil
Kaydı yazısına tıklanır.
Ortama 1 dk. kadar bir süre beklendikten
sonra 4A sigorta sicil kaydı ekranda görünür.
4A SSK Sicil No sorgulaması daha önceleri isim ile de yapılabilirdi. Fakat artık devlet bu işlemi yürürlükten kaldırmıştır. SSK sicil numarası yalnızca e-devlet üzerinden görüntülenebiliyor. Buradan edinilen bilgiye göre öğrenilen SSK numarası ile e-SGK sitesine giriş yapılır ve başvuru
sahibi istediği işlemleri yapabilir.
Çalışanların ya da emeklilerin bütün işlemlerini üzerinden takip ettiği SSK sicil numarası toplam 13 haneli bir rakamdır. Başvuru sahibinin elindeki numara 13 haneli değilse, bu numara SSK sicil numarası değildir. Böyle bir durumda e-Devlete giriş yapılarak, SSK Sicil
Numarası Sorgulama yazısına tıklanır ve eldeki numara Sorgulama kısmından kontrol edilir.
SGK İş Yeri Sicil Numarası
SGK iş yeri sicil numarası iş yeri sahiplerine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen bir numaradır. Eğer bir iş yerine ait SGK iş yeri sicil numarası yok ise o iş yerinin resmi olarak geçerliliği de yoktur.
SGK işyeri sicil numarasının kapsamında bulunanlar
şunlardır:
İş Kolu Kodu; 4 basamaklı bir rakam olup,
işyerinin ait olduğu üniteyi belirtir.
Ünite Kodu; 2 basamaklı bir sayı olup,
işyerinin bağlı bulunduğu ünite grubunu gösterir.
Mahiyet Kodu; 1 basamaklı bir rakamdır. Bu
kod işyerinin verdiği hizmetin ait olduğu sektörü belirtir. Eğer işyeri özel
sektöre aitse ve yapılacak iş mevsimsel/ geçici ise mahiyet kodu 4 olarak belirlenir.
İşyeri devlet sektörüne aitse ve yapılan iş mevsimsel/geçici bir iş ise mahiyet
kodu 3 olarak belirlenir. Eğer işyeri özel sektöre ait ise ve sürekli yapılacak
bir işse mahiyet kodu 2 olarak belirlenir. İşyeri devlet sektörüne aitse ve
verilecek hizmet sürekli ise bu sefer de mahiyet kodu 1 olarak belirlenir.
Sıra numarası; işyerinin konumlandığı şehre
bağlı olarak ünitelerin burayı izleyebilmesi için belirlenen 7 basamaklı bir
rakamdır.
İl Kodu; İşyerinin konumlandığı şehrin plaka
kodu aynı zamanda il kodu olarak kabul edilir.
Kontrol numarası; sicil numarasının
denetlenmesi amacıyla belirlenen 2 basamaklı bir numaradır.
Saymanlık ve kurum numarası toplamda 12
basamaklı bir rakamdır. Bu rakamın 6 basamağı saymanlık numarası, diğer 6
numarası da kurum numarası olarak kabul edilir.
SGK No sorgulama ya da SSK numarası sorgulaması için takip edilebilecek
en pratik yollar bunlardır.