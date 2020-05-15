E-Devlet Şifresi



E -devlet şifresi almak son derece kolaydır. Bunun için izlenebilecek adımlar şunlardır:

E-Devlet şifresi vermeye yetkisi olan tek

resmi kurum PTT'dir.

E-Devlet şifresi almak isteyen başvuru sahibi

PTT şubesine gider,

Daha sora görevliye e-Devlet şifresi almak

istediğini iletir,

PTT bu işlem karşılığında 2 TL ücret talep

etmektedir.

PTT görevlisi başvuru sahibinin kimlik

cüzdanını alır ve bunun üzerinden işlem yapar.

PTT görevlisi başvuru sahibinin cep

telefonuna gelen tek kullanımlık şifre ile işlem yapılır.

En son aşamada başvuru sahibi kapalı bir zarf

içinde e-Devlet şifresini alır.

E- Devlet şifresi başvuru sahibine özeldir. Başvuru sahibi bu şifreyi kullanarak e-Devlet sitesi üzerinden bütün kişisel bilgilerine ulaşabilir. Bu nedenle de kesinlikle 3. Kişilerle paylaşılmamalıdır.

E-Devlet sitesine ilk kez giriş yapılır yapılmaz, site başvuru sahibinden şifresini değiştirmesini talep eder. Böylece başvuru sahibi

e-devlet şifresini kendine özel olarak yeniden oluşturur. Şifre sahibi tekrar

değiştirinceye kadar bu şifre ile işlem yapabilir.