İŞKUR İNTERNET ŞUBESİNDEN YAYINLANAN İLANLARA NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait iş ilanlarına yer verilen İŞKUR'un resmi web sitesinden güncel iş ilanları takip edilir ve başvurular kolayca iletilir. İlanların görüntülenmesi için ilk adımda vatandaşların İŞKUR'a kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi ile online; en yakın şubeye giderek bizzat olarak kayıt işlemi tamamlanır. Online ve şahsen yapılan başvurular sırasında mutlaka kişilerin öz geçmişlerini oluşturmaları gerekir. Aynı zamanda kişilerin iş bulma sürecini hızlandırmak için özel danışman tahsis edilir.

Vatandaşların kayıt işlemi sırasında mutlaka doğru bilgilerini vermeleri gerekir. Doğru bilgilerin girilmesi iş ilanları için yapılan sorgulamalar açısından önemlidir. Açık ilanlara uygun olarak filtreleme özelliği devreye sokulmuştur. Filtreleme özelliğini kullanarak vatandaşlar çeşitli kriterler ile yurt içinde ve yurt dışındaki bütün ilanlar sorgulayabilir. Kısa zaman içinde kişisel bilgiler ile eşleşen uygun ilanlara başvurulabilir.

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