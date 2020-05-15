Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Mart ayının ortalarından itibaren pek çok mekanın faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bu haftanın ilk gününde ise kuaför, berber, güzellik merkezleri ve AVM'ler açılmaya başlandı. Bu kapsamda özellikle havaların ısınmasıyla birlikte kafeler, kahvehaneler ve spor salonları ne zaman açılacak sorusunun yanıtı merak ediliyor.

KAFELER, KAHVEHANELER, SPOR SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Kafeler, kahvehaneler, spor salonları ne zaman açılacak sorusu henüz yanıt bulmadı. Kafeler, düğün salonları, kahvehaneler, spor salonları ve sinemaların bir süre daha kapalı kalacağı tahmin ediliyor. Ancak normalleşme planına göre ilerleyen tarihlerde açıklama yapılması bekleniyor.