Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası yasak kalktı mı? Yasağın olmadığı iller…

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası yasak kalktı mı? Kovid-19 salgını nedeniyle 31 şehirde giriş çıkış yasaklanmıştı. Normalleşmenin başlaması ve virüsün yayılım hızının yavaşlatılmasıyla birlikte yeni bir sürece girildi. Bazı illerde seyahat yasakları yavaş yavaş kalkmaya başladı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası yasak kaktı mı? İşte, yasağın kaldırıldığı iller ve önümüzdeki günlerde giriş çıkış yasağının olduğu iller!

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam ediliyor.