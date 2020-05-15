Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası yasak kalktı mı? Yasağın olmadığı iller…

Şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası yasak kalktı mı? Kovid-19 salgını nedeniyle 31 şehirde giriş çıkış yasaklanmıştı. Normalleşmenin başlaması ve virüsün yayılım hızının yavaşlatılmasıyla birlikte yeni bir sürece girildi. Bazı illerde seyahat yasakları yavaş yavaş kalkmaya başladı. Peki, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitiyor? Şehirler arası yasak kaktı mı? İşte, yasağın kaldırıldığı iller ve önümüzdeki günlerde giriş çıkış yasağının olduğu iller!
ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak illerinde ise şehir giriş-çıkış kısıtlaması uygulamasına devam ediliyor.
Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelgede, Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van illeri ile Zonguldak olmak üzere toplam 24 il sınırında kara, hava ve deniz yolu ile yapılacak tüm giriş ve çıkışlar 15 günlük süreyle 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan 19 Mayıs 2020 Salı günü saat 24.00'a kadar geçici olarak durduruldu.
YASAĞIN KALDIRILDIĞI İLLER!
Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerinde şehir seyahat kısıtlamaları 11.05.2020 Pazartesi günü saat 24.00'dan itibaren kaldırıldı.
Bu kapsamda, Valiler tarafından, Adana, Denizli, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Mardin, Ordu, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Trabzon illerimizde 03.04.2020 tarihinden itibaren devam eden şehir giriş/çıkış sınırlaması tedbirlerin kaldırılmasına ilişkin ilgili mevzuatı uyarınca gerekli kararlar ivedilikle alınacak.
Şehir giriş/çıkış sınırlamasının devam eden 15 ilimizde 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı Genelgemizde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.