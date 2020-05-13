Sağlık Bakanlığı 5865 sürekli işçi alımı ilanları yayınlanmaya başlanacak. Bu anlamda adaylar ilanları bekliyor. YÖK Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, şehir hastaneleri ve kamu üniversitelerine bağlı hastanelerde daimi olarak istihdam edilmek üzere 5865 işçi alımı yapılacağı belirtilmişti. İşçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfası olan iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılması beklenirken, sağlık personeli alımı başvurularının, ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile yapılacağı belirtiliyor.
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?
Farklı şehirlerde bulunan üniversite hastaneleri bünyesine yapılacak işçi alımında en çok alım, aşağıdaki kadrolara olacak:
- Temizlik Görevlisi,
- Güvenlik görevlisi,
- Beden işçisi.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Üniversite hastaneleri bünyesine yapılacak kadrolu işçi alımında başvuru genel şartları şu şekilde olacak:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak
- TCK 'da yer alan aşağıdaki suçlardan, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar , Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
- Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarında dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak,
- Askerliği ile ilişiği olmamak ( yapmış olmak tecilli veya muaf olmak)
- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malüllük aylığı almamış olmak şartları aranır.
Başvurular nasıl yapılacak?
İşçi alımı başvuruları, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfası olan iskur.gov.tr adresi üzerinden online olarak yapılması beklenirken, sağlık personeli alımı başvurularının, ÖSYM'nin yayınlayacağı tercih kılavuzu ile yapılacağı belirtiliyor.
Hangi mesleklerden ve hangi öğrenim düzeylerinden işçi alımı yapılacağına dair geniş bilgiler, önümüzdeki hata İŞKUR'un ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanacağı ve adayların, belirtilen meslek kodlarına girerek başvurularını yapabilecekleri.
Sürekli işçi alımı nedir? Sağlık işçisi ne demek?
4D statüsünde çalışanları tanımlamak için 657 de tanımlanan diğer çalışma şekillerini tanımlamak ve kıyas yapmak daha doğru olur.
4D kadrolarına geçen işçiler temel olarak 657 nin 4. Maddesinin D fıkrasına tabi olduklarını bilmelidir.
Kadroya alınan 4D lerin özlük hakları açısından şuan için ne tür haklara sahip olacakları tam olarak belli değildir. Genel olarak Başbakanlığın yada Bakanlıkların çıkaracakları kanunlara bağlı olarak haklar verilecektir.
Ancak 4B ve 4C statüsünde çalışanlara bakılırsa biraz kısıtlayıcı haklara sahip olacaklarını tahmin edebiliriz.
Örneğin ben şahsi kanaatim olarak 4D işçilere tayin hakkı verileceğini düşünmüyorum. Ancak mazeret tayini konusunda nasıl bir yol izlenecek merak ediyorum.
Malumunuz olduğu üzere taşeron işçiler işe alındıkları kurumlara göre işe alınmıştı. Kamuda çalışan personelin özel sektörden en büyük farkı tayin haklarıdır diyebiliriz. Tayin aldırarak aynı haklarda başka bir kurumda ve aynı maaşla çalışma hakkına sahiptir.
Şuan ki kamu idaremizin de mazeret tayinlerinde personelin yanında olan bir yaklaşımı vardır. Örneğin eş mazereti olanlara kolaylık tanınıyor. 4B lerde dahi şartları karşılaması halinde yılda bir yada iki defa eş mazeret hakkı vermiştir.