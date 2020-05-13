BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELER?

Kamu kurumlarında personel alım ilanlarına başvuru yapabilmek için T.C. vatandaşı olmak, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. Maddesindeki genel şartları taşımak, yaş şartında 8 yaşını doldurmuş ve 19 yaşından gün almış olmak gerekmektedir. Kamu haklarından mahrum olmamak, güvenlik ve arşiv araştırmalarından olumlu olarak geçmek, TCK'da belirtilen suçlardan herhangi bir mahkumiyet kaydı bulunmamak, adayların başvuru yaptığı kadrolara göre kurumların açıkladığı yönetmeliklere uygun olarak sağlık şartlarını taşımış olmaları, başvuruda istenilen tecrübe şartlarını taşımaları, KPSS sınavı için istenilen şartları taşımaları ve özel başvuru şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.

YAŞ ŞARTI;

Başvuru yapacak adayların en üst yaş şartında 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. Çarşı ve Mahalle bekçisi alımlarında 31 yaşını doldurmamış olmak, askeri personel alımlarında 25 yaşından büyük olmamak gerekmektedir.

2020 Mayıs Ayı İŞKUR ilanları açıklanmaya devam ediyor. Özel ve kamu sektöründe Türkiye İş Kurumu üzerinden açıklanan açık iş sayısı 12 bin 337 olarak açıklandı. 2020 yılının ilk dört ayında başvurularına ardından işe yerleşen aday sayısı 277 bin 404 oldu. İŞKUR alımlarına başvurular internet üzerinden online olarak yapılabiliyor.