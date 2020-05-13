İŞKUR başvuru ekranı ve TYP Mayıs ayı başvuru iş ilanları adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. Kamu kurumlarında kadrolu yada sözleşmeli personel dışında istihdam şekillerinden bir tanesi de toplum yararına programı ile istihdam geliyor. Bu kapsamda okullar, il özel idareler, hastanelerde çok sayıda temizlik, ağaçlandırma, park düzenleme, okul çevre temizliği bakım onarım işleri için görevlendiriliyorlar. Özlük haklarında ise asgari ücret düzeyinde maaş alabilmektedirler. İlgili TYP ilanına İŞKUR TYP internet adresi üzerinden erişilerek başvuru yapmak mümkün olmakla birlikte adaylar https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden İş arayan => Toplum Yararına Programlar => TYP arama sekmesine giriş yaparak yayınlan ilanlara online olarak başvuru yapabilmektedir.
TYP MAAŞLARI NE KADAR?
Kamu kurumlarında kadrolu yada sözleşmeli personel dışında istihdam şekillerinden bir tanesi de toplum yararına programı ile istihdam geliyor. Bu kapsamda okullar, il özel idareler, hastanelerde çok sayıda temizlik, ağaçlandırma, park düzenleme, okul çevre temizliği bakım onarım işleri için görevlendiriliyorlar. Özlük haklarında ise asgari ücret düzeyinde maaş alabilmektedirler.
GEÇTİĞİMİZ AY YENİ TYP İLANLARI GELMİŞTİ
Edirne şehrine TYP kapsamında personel alımı yapılacağına yer verildi. Edirne ve ilçelerine yapılacak personel alımında adaylar aşağıdaki kuruluşlarda çalıştırılacak:
- EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
- MERİÇ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
- UZUNKÖPRÜ GRUP KÖYLERİ İÇME SUYU BİRLİĞİ
- İPSALA KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
- KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI LALAPAŞA
- ENEZ KÖYLERİNE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
TYP personel alımına başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Emekli ve malul aylığı almıyor olmak,
- AÖF ve AÖL hariç öğrenci olmamak
- ''ADNKS'ye göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının net asgari ücretin 1,5 katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişilerin TYP'ye katılamayacağı'' yönünde düzenlemeler getirilmiştir.
- Alımın yapıldığı şehirde ikamet ediyor olmak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İlgili TYP ilanına İŞKUR TYP internet adresi üzerinden erişilerek başvuru yapmak mümkün olmakla birlikte adaylar https://esube.iskur.gov.tr/ adresinden İş arayan => Toplum Yararına Programlar => TYP arama sekmesine giriş yaparak yayınlan ilanlara online olarak başvuru yapabilmektedir.
2020 YILINDA TYP İLANLARI DEVAM EDECEK Mİ?
Özellikle 2020'nin ilk yarısının da sonuna gelirken İŞKUR üzerinden farklı alanlarda TYP ilanlarının da yayınlanması bekleniyor. Bu noktada alımların ise Türkiye genelinde olması muhtemelken şehirler özelinde olabilmesi de mümkündür.
İŞKUR TYP NEDİR?
İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.
İŞKUR İŞ İLANLARI SAYFASI
İŞKUR anasayfası üzerinde yer İŞ İLANLARI bölümüne tıklayınız.
İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.