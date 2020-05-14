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    • Ekonomi
    • 15.05.2020 09:34
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    • 15.05.2020 09:34
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    Kamu ve özel kurumları vasıflı vasıfsız 27 bin personel alım başvuru şartları nedir? yeni iş ilanları başvurusu!

    Türkiye İş Kurumu () üzerinden corona virüsü önlemleri kapsamında işinden ayrılmak zorunda olan ve işini kaybedenler için son dakika 26 bin 551 personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak erkek kadın adaylar için kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların hangi mesleklerde çalışacağı da belirtildi. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde...

    Kamu ve özel kurumlara 27 bin personel alımı yapılacak

    Mayıs ayının ortasına geldiğimiz şu günlerde İŞKUR personel alımlarına tam gaz devam ediyor. İŞKUR yayımlandığı liste ile binlerce personel alımı yapacağını ortaya koydu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan erkek kadın vasıflı vasıfsız personel alımı ilan sayısının 26 bin 551 olduğu açıklandı. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

    İŞKUR ÜZERİNDEN SON DAKİKA 26 BİN 551 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

    İŞKUR üzerinden yayımlanan en az ilköğretim mezunu 26 bin 551 personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Ayrıca İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler de bildirildi.

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

    MeslekAçık İş Sayısı

    Beden İşçisi (Genel)4988

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi913

    Temizlik Görevlisi902

    Makineci (Dikiş)846

    Satış Danışmanı / Uzmanı642

    Ön Muhasebeci501

    Kasiyer431

    Garson (Servis Elemanı)394

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı367

    Paketleme işçisi319

    Şoför-Yük Taşıma294

    Büro Memuru (Genel)283

    Konfeksiyon İşçisi269

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı250

    Reyon Görevlisi245

    Güvenlik Görevlisi236

    Forklift Operatörü232

    Aşçı223

    Ambar/Depo Görevlisi221

    Beden İşçisi (Temizlik)205

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)177

    Elektrikçi (Genel)173

    Pazarlamacı169

    Hemşire167

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı164

    CNC Torna Tezgahı Operatörü162

    Şoför (Yolcu Taşıma)150

    Muhasebeci124

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)122

    Ütücü121

    Plastik Mamuller Montaj İşçisi119

    Muhasebe Meslek Elemanı118

    Makine Mühendisi116

    Ortacı/Ayakçı (Tekstil)116

    Düz Dikiş Makineci115

    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)115

    Kalite Kontrolcü114

    Sekreter112

    Aşçı Yardımcısı110

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)107

    Market Elemanı106

    Satış Temsilcisi / Plasiyer104

    Bulaşıkçı (Stevard)99

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı98

    Müşteri Temsilcisi98

    Plastik Mamuller İmal İşçisi98

    Mekanik Bakım Onarımcısı96

    Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)95

    Elektrik Teknisyeni95

    Metal Mamuller Montaj İşçisi93

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)90

    Servis Komisi90

    Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi89

    Beden İşçisi (İnşaat)88

    Tır-Çekici Şoförü88

    Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı84

    Örgü Makinası Operatörü80

    Elektrik-Elektronik Teknisyeni77

    Çaycı76

    Mobilyacı74

    Depo Sevkiyat Sorumlusu72

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)68

    Ambalajcı (El İle)67

    Makine Teknikeri66

    Sevkiyat Görevlisi66

    Bahçıvan64

    CNC Freze Tezgahı Operatörü64

    Çağrı Merkezi Elemanı64

    Gıda Mühendisi63

    Mobilya Montajcısı63

    Kasap62

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası61

    Büro İşçisi61

    Marangoz61

    Anketör60

    Terzi60

    Lojistik Elemanı59

    Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı59

    Kamyon Şoförü58

    Depo Görevlisi (Gıda)57

    Mutfak Görevlisi56

    Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)56

    Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)56

    Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı55

    Kalite Kontrolcü-Tekstil55

    Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)55

    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)55

    Elektrik Mühendisi53

    İnşaat İşçisi53

    Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı53

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)53

    Teknik Servis Elemanı53

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)53

    Motosikletli Kurye51

    Elektrik Teknikeri50

    Mobilya Döşeme İşçisi49

    Otomotiv Elektrikçisi49

    Grafiker48

    Teknik Ressam48

    İplik Temizleme İşçisi47

    Bilgisayar Mühendisi46

    Depo İşçisi (Elleçleme)46

    Gıda Teknikeri46

    Makine Bakımcı45

    Kurye44

    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)44

    Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller41

    Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü41

    Dış Ticaret Meslek Elemanı40

    Diğer Lastik İmalat İşçileri40

    Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı40

    NC/CNC Tezgah Operatörü40

    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39

    Demir Doğramacı39

    Konfeksiyon Kontrolörü39

    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )38

    Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı38

    Kimyager38

    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi37

    Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı37

    İnşaat Teknolojisi Teknikeri36

    Mermer İşçisi36

    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)35

    Dokuma Konfeksiyon Makineci35

    Makine Montaj İşçisi35

    Piliç Kesim ve İşleme Elemanı35

    Elektro-Mekanik Montaj Ustası34

    Yazılım Mühendisi34

    Ziraat Mühendisi34

    CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü33

    Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü33

    Mobilya Döşeme Ustası33

    Boyacı-Metal32

    Elektrostatik Boya Operatörü32

    Sıhhi Tesisatçı32

    Endüstri Mühendisi31

    Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı31

    Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü30

    Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası30

    Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)30

    Kesimci (Konfeksiyon)30

    Sigorta Eksperi30

    Veri Giriş Elemanı30

    Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)29

    Makine Nakışçısı29

    Otomotiv Kaporta Ustası29

    Ahşap Mobilya İmalatçısı28

    El Ve Makine Dikişçisi (Genel)28

    Oto Yıkama Elemanı28

    Beton Transmikser Operatörü27

    Elektrik-Elektronik Mühendisi27

    Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen27

    Çevre Mühendisi26

    Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.26

    Makine Teknolojisi Teknisyeni26

    Robot Kaynak Operatörü26

    Üniversal Torna Tezgahı Operatörü26

    CNC Plazma Kesim Operatörü25

    Motosiklet Sürücüsü25

    Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)25

    Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı24

    Makastar-Tekstil24

    Alüminyum Doğramacı23

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri23

    İç Giyim Konfeksiyon Makineci23

    İş Makineleri Operatörü23

    Montajcı (Kurgucu)23

    Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı23

    Satış Görevlisi23

    CNC Lazerle Kesme Operatörü22

    Kalite Kontrolcü (Metal)22

    Kauçuk Kalıp Presi Operatörü22

    Medikal Maske İmal İşçisi22

    Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)22

    Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı22

    Ayakkabı İmalatçısı21

    Balık Temizleme İşçisi21

    Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü21

    Kadın Giyim Modelist Yardımcısı21

    Kimya Mühendisi21

    Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)21

    Taşlama Tezgâh İşçisi21

    Yazılım Geliştiricisi21

    Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)20

    Halkla İlişkiler Görevlisi20

    Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi20

    Izgara Ustası20

    Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı20

    Okul Öncesi Öğretmeni20

    Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı20

    Vinç Operatörü20

    Ebe19

    Elektronik Teknisyeni19

    Fason Takip Elemanı (Tekstil)19

    Metal Sac İşleme İşçisi19

    Mimar19

    Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı19

    Ağaç Palet İmalatçısı18

    Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı18

    Hidrolik Apkant Pres Operatörü18

    Kağıt İmal İşçisi18

    Matbaa İşçisi18

    Otomotiv Boya Ustası18

    Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)18

    Sosyal Medya Uzmanı18

    Temizlik Görevlisi (Hastane)18

    Yufka Ustası18

    Bilgisayar Programcısı17

    Çapakçı17

    Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş17

    İngilizce Öğretmeni17

    İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı17

    İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)17

    Yaş Boya Ustası/Operatörü17

    Ahşap İskeletçi16

    Bilgi İşlem Destek Elemanı16

    Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)16

    İthalat-İhracat Sorumlusu16

    Makine Montajcısı16

    Muhasebe Uzmanı16

    Perakende Satış Elemanı (Gıda)16

    Üretim Planlama Memuru16

    Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi16

    Acil Tıp Teknisyeni15

    Ara Ütücü15

    E-Ticaret Meslek Elemanı15

    Grafik Tasarımcısı15

    İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni15

    Kalite Kontrol Sorumlusu15

    Kapıcı15

    Özel Eğitim Öğretmeni15

    Paketleme İşçisi (Gıda)15

    Pide Ustası15

    Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü15

    Son Ütücü15

    Tesviyeci15

    Asansör Montaj İşçisi14

    Dış Lastik Tamircisi14

    Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları14

    Elektronik Montörü (Genel)14

    Muhasebe Yardımcı Elemanı14

    Proses İşçisi14

    Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)14

    Web Tasarımcısı14

    Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü14

    Ayakçı (Tekstil)13

    Bayan Kuaförü13

    CNC Programcısı13

    Dış Ticaret Uzmanı13

    Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi13

    Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle)13

    Veteriner Hekim13

    Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)12

    Asansör Bakım ve Onarım Ustası12

    Bekçi12

    Borverk (Bohrwerk) Operatörü12

    Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi12

    Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)12

    Direksiyon Eğitmeni12

    Dökümcü (Metal)12

    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi12

    İç Mimar12

    İnşaat Mühendisi12

    Jet Boya Makinesi Operatörü12

    Kapalı Depo Görevlisi12

    Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri12

    Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı12

    Mekatronik Mühendisi12

    Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)12

    Pazarlama Sorumlusu12

    Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü12

    Pres Döküm Makinesi Operatörü12

    Punta Kaynak Makinesi İşçisi12

    Tele-Satış Elemanı12

    Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı11

    Baskı Operatörü - Tekstil11

    Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)11

    Dökümcü11

    İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı11

    Kaynak Operatörü11

    Modelist-Hazır Giyim11

    Satın Alma Sorumlusu11

    Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)11

    Şekerleme İmal İşçisi (Elle)11

    Tekstil Mühendisi11

    Yumurta Paketleme İşçisi11

    Ahşap Ambalaj İşçisi10

    Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik10

    Boya Renk Ayar Elemanı10

    Çamaşırcı (Genel)10

    Çözgü Operatörü10

    Desinatör (Tekstil)10

    Deterjan Üretim İşçisi10

    Diğer Elektrik Teknisyenleri10

    Diğer Elektrik Tesisatçıları10

    Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler10

    Döner Ustası10

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri10

    Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü10

    İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)10

    İnşaat Teknolojisi Teknisyeni10

    İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı10

    Kepçe Operatörü10

    Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı10

    Lehimci10

    Manav10

    Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim10

    Metal Doğramacı10

    Metalurji Ve Malzeme Mühendisi10

    Moda ve Tekstil Tasarımcısı10

    Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili)10

    Otomotiv Mekanikçisi10

    Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)10

    Pres Makineleri Operatör Yardımcısı10

    Satış Destek Personeli10

    Soğutma Sistemleri Teknisyeni10

    Unlu Mamüller Paketleme İşçisi10

    Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)10

    Çorap Örme Makinesi Operatörü9

    Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)9

    Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)9

    Fide Yetiştiricisi9

    Geri Dönüşüm İşçisi9

    İnsan Kaynakları Uzmanı9

    İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)9

    Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim9

    Kimya Teknikeri9

    Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri9

    Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri9

    Kuruyemiş Paketleme İşçisi9

    Ofset Baskı Operatörü9

    Polyester İmal İşçisi9

    Sigorta Acentesi Teknik Personeli9

    Sigortacılık Meslek Elemanı9

    Teknik Müdür9

    Vardiya Amiri - İmalat9

    Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)8

    Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)8

    Arge Elemanı8

    Asansör Bakım ve Onarım İşçisi8

    Beton Santral Operatörü8

    Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)8

    Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu8

    Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı8

    Çelik Kaynakçısı8

    Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri8

    Danışma Memuru8

    Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri8

    Diğer Sağlık Personeli8

    Döviz Alım Satım Elemanı8

    Elektronik Mühendisi (Genel)8

    Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası8

    Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)8

    Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)8

    Hamal/Elle Taşıma8

    Harita Teknikeri8

    Hidrolik Pnömatikçi8

    İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi8

    Kamyonet Şoförü8

    Kumaş Açıcı8

    Metal Kesim İşçisi8

    Metal Pres Makinesi Operatörü8

    Operasyon Yöneticisi8

    Reklam Tabelacı8

    Satın Alma Görevlisi8

    Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf8

    Süthane/ Mandıra İşçisi8

    Zımparacı (Tekstil)8

    Ahşap Montaj Elemanı7

    Bakım Onarım Mühendisi7

    Bant Şefi (Tekstil)7

    Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı7

    Bobin aktarma işçisi7

    CNC Punch Makinesi Operatörü7

    Depo Görevlisi (Hammadde)7

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)7

    Doğal Gaz Tesisatçısı7

    Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim7

    Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi7

    Fotoğrafçı7

    Güvenlik Görevlisi (Silahsız)7

    Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı7

    İzabeci7

    Kargo Takip Görevlisi7

    Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)7

    Kuru Temizlemeci7

    Laboratuvar Teknikeri7

    Mağaza Müdürü7

    Makam Şoförü7

    Mobilya Döşeme Dikim İşçisi7

    Mobilya Paketleme İşçisi7

    Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi7

    Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi7

    NC/CNC Tezgah İşçisi7

    Oto Cam Filmi Uygulama Ustası7

    Otomotiv Servis Danışmanı7

    Otomotiv Yedek Parça Danışmanı7

    Pastacı Yardımcısı7

    Sac Metal Kalıpçısı7

    Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı7

    Su Ürünleri Mühendisi7

    Şeker İmal İşçisi7

    Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim7

    Tatlı Ustası (Baklava)7

    Usta Yardımcısı7

    Üretim ve Planlama Uzmanı7

    Web Programcısı7

    Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği6

    Ahşap Kapı İmalatçısı6

    Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü6

    Akaryakıt İstasyon Sorumlusu6

    Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri6

    Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim6

    Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil6

    Büro Memuru (İdari İşler)6

    CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü6

    Çelik Kapı Montaj İşçisi6

    Depocu (Giyim Üretim)6

    Diğer Mobilya İşçileri6

    Dijital Baskı Operatörü6

    Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı6

    Eczacı Kalfası6

    Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü6

    Elektrik malzemesi montaj işçisi6

    Elektro-Mekanik Montajcısı6

    Endüstriyel Mekanik Teknisyeni6

    Fiberglasçı6

    Filtre İmal İşçisi6

    Gemi-Yat-Tekne Boyacısı6

    Genel Alan Sorumlusu6

    Giyotin Makas İşçisi6

    Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı6

    Hayvan Bakıcısı6

    Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü6

    İlaç Üretim Operatörü6

    İnşaat Boyacısı/Boyacı6

    İşletme Elektrik Bakımcısı6

    Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü6

    Laborant (Gıda)6

    Lojistik Operasyon Sorumlusu6

    Lojistik Uzmanı6

    Maden Mühendisi6

    Matbaa Ustası6

    Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)6

    Mekaniker-Fabrika Bakımı6

    Oksi-Gaz Kaynakçısı6

    Otomotiv Boya İşçisi6

    Otomotiv Kaporta İşçisi6

    Peyzaj Mimarı6

    Plastik Enjeksiyon Sorumlusu6

    Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)6

    Servis Şoförü (Okul)6

    Sınıf Öğretmeni6

    Sıvacı6

    Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)6

    Üretim Şefi6

    Vater Makinası Operatörü6

    Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim6

    Ahşap Doğrama İmalatçısı5

    Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı5

    Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni5

    Beton Pompa-Püskürtme Operatörü5

    Bilet Satış Elemanı (Uçak)5

    Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı5

    Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni5

    Bilgisayar Teknisyeni5

    Biyolog5

    Biyomedikal Mühendisi5

    Boyahane Tesis Takip İşçisi5

    Börek Ustası5

    Branda Pvc Kaplama İşçisi5

    Büro Yönetimi Elemanı5

    Cam Balkon Sistemleri Montajcısı5

    Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü5

    CNC Kayar Otomat Operatörü5

    Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim5

    Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri)5

    Dalgıç (Balıkadam)5

    Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi5

    Diyaliz Teknikeri5

    Dizel Otomotiv Mekanikeri5

    Elektrik Pano Mantajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı)5

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri5

    Emaye Pistole İşçisi5

    Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)5

    Fizyoterapist5

    Gözleme Ustası5

    Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı5

    Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi5

    Hasta Refakatçisi5

    Hekim-Pratisyen5

    İdari İşler Uzmanı5

    İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı5

    İstihsal Teknisyeni5

    Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu5

    Kameraman5

    Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanı İşçisi5

    Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)5

    Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi5

    Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)5

    Kürk Gerdirici/Çakımcı5

    Lastik-Cant Montaj İşçisi5

    LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı5

    Lokum Ustası5

    Madenci (Genel)5

    Mağaza Sorumlusu/şefi5

    Makine Bakım Ustası5

    Mali Müşavir5

    Manikürcü-Pedikürcü5

    Metal Kesimci (Şaloma)5

    Metocu/Numaratör5

    Modelist Yardımcısı(Tekstil)5

    Open End Makinesi Operatörü5

    Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı5

    Otobüs Kaptanı (Şoförü)5

    Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna)5

    Panel Çatı Kaplamacısı5

    Pazarlama Uzmanı5

    Plastik Doğrama Montaj Elemanı5

    Proje Danışmanı5

    Proje Yazma Elemanı5

    Protez Tırnak Uygulayıcısı5

    Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi5

    Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)5

    Satın Alma Uzmanı5

    Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni5

    Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı5

    Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı5

    Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter5

    Transpalet Operatörü5

    Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim5

    Türkçe Öğretmeni5

    Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri5

    Web Programcılığı Teknisyeni5

    Yazılım Destek Uzmanı5

    Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar4

    Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi4

    Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri4

    Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)4

    Biyomedikal Cihaz Teknikeri4

    Biyosidal Ürün Uygulayıcısı4

    Boya Üretim Operatörü4

    CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü4

    Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle)4

    Diğer Elektronik Teknisyenleri4

    Diğer Hemşireler4

    Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri4

    Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler4

    Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları4

    Diğer Teknisyen Ve Teknikerler4

    Eğitim Danışmanı4

    Elektrik Pano Elemanı4

    Elektrik Pano Montaj Ustası4

    Elektrik Tesisat Ustası4

    Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni4

    Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni4

    Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi4

    Engelli Bakıcısı4

    Erkek Berberi/Erkek Kuaförü4

    Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim4

    Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)4

    Halı Yıkama İşçisi4

    İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri4

    İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı4

    Kadın Terzisi4

    Kalıpçı-Pres4

    Kalite Güvence Müdürü4

    Kalite Kontrolörü-Kumaş4

    Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)4

    Kapıcı-Kaloriferci4

    Karoserci4

    Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)4

    Kaynak Teknisyeni4

    Kebap Ustası4

    Kimya Teknisyeni4

    Kumaş Boyacısı4

    Kümes Bakım İşçisi4

    Laborant (Tekstil)4

    Lahmacun Ustası4

    Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü4

    Metal İşleri Teknikeri4

    Metal Sac İşleme Ustası4

    Meydancı - imalat4

    Mobilya Tasarımcısı4

    Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)4

    Muhasebe Yetkilisi4

    Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)4

    Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)4

    Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı4

    Oyun Geliştirme Uzmanı4

    Örtü ve Minder Dikişçisi4

    Paket Teslim Elemanı4

    Planlama Mühendisi4

    Planlama Şefi4

    Pres Ustası4

    Seramik İmal İşçisi4

    Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)4

    Spreyci (Tekstil)4

    Tatlı Ustası Yardımcısı4

    Teknik Satış Temsilcisi4

    Tekstil Teknikeri4

    Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)4

    Traktör Şoförü4

    Usta Öğretici (Anaokulu)4

    Üretim ve Planlama Mühendisi4

    Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)4

    Yemekhane işçisi4

    Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),4

    Ambalajcı (Makine İle)3

    Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni3

    Baskıcı (Suni Deri)3

    Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı3

    Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)3

    Bisküvi İmalat İşçisi3

    Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı3

    CNC Taşlama Operatörü3

    Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni3

    Çelik Yapılandırmacı3

    Çiftlik İşçisi (Genel)3

    Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı3

    Danışman (Müşavir)3

    Değirmen İşçisi (Maden)3

    Depo Görevlisi (Yarı Mamul)3

    Deri Konfeksiyon Makinecisi3

    Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)3

    Diğer Metal İşlemcileri3

    Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler3

    Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri3

    Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)3

    Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı3

    Dokuma Sorumlusu3

    Ekmek Ustası3

    Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri3

    Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi3

    Fabrika Satış Temsilcisi3

    Ferforje Demir Ustası3

    Fındık İşleme İşçisi3

    Gıda Teknolojisi Teknisyeni3

    Güvenlik Görevlisi (Hastane)3

    Güvenlik Sistemleri Teknisyeni3

    Harita Mühendisi3

    Hastane Hizmetlisi3

    Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı3

    İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)3

    İmal İşçisi3

    İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)3

    İşletmeci3

    Kablo Montaj İşçisi3

    Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı3

    Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi3

    Kalite Kontrol İşçisi (Cam)3

    Kalite Kontrolcü (Plastik)3

    Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi3

    Kepenk Montaj İşçisi3

    Kimya Laboratuvarı Görevlisi3

    Konik Çözgü Makinesi Operatörü3

    Kumaş Kesme Makinesi İşçisi3

    Kurtarıcı Araç Şoförü3

    Laminasyon Makinesi Operatörü3

    Lehim Bandı İşçisi3

    Mekatronik Teknikeri3

    Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü3

    Metal Testere Tezgahı Operatörü3

    Mis Sabun Üretim İşçisi3

    Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası3

    Motosiklet Bakım Onarımcısı3

    Muhasebe Şefi3

    Müdür Yardımcısı3

    Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim3

    Numune Takip İşçisi3

    Odyolog3

    Odyometri Sağlık Teknikeri3

    Oto Döşemecisi3

    Oto Kuaför Elemanı3

    Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı3

    Otomotiv Montaj İşçisi3

    Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi3

    Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası3

    Peyzaj Teknikeri3

    Pizza Ustası3

    Plastik İşlemeci3

    Prefabrik Yapı Montaj İşçisi3

    Sanforcu3

    Satış Pazarlama Şefi3

    Sterilizasyon Görevlisi3

    Su Taşıyıcı3

    Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı3

    Şardon Makinesi Operatörü3

    Şenör3

    Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil3

    Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi3

    Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)3

    TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı3

    Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)3

    Vardiya Amiri (Genel)3

    Veteriner Sağlık Teknisyeni3

    Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü3

    Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı3

    Yeminli Mali Müşavir3

    Yıpratmacı (Tekstil)3

    Yönetici-Gayrimenkul İşleri3

    Yurt Yönetim Memuru3

    Yükleyici (Loder) Operatörü3

    Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden3

    Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)3

    Ziraat Teknikeri3

    Ağ Veri Tabanı Yöneticisi2

    Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı2

    Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü2

    Ahşap Kaplama Pres Operatörü2

    Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı2

    Alüminyum Kaynakçısı2

    Ambalajlama işçisi (el ile)2

    Ark Kaynakçısı2

    Asfalt Plenti Operatörü2

    Aşçıbaşı2

    Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)2

    Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı2

    Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı)2

    Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü2

    Bilgi İşlem Destek Sorumlusu2

    Bilgisayar Yazılım Teknisyeni2

    Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni2

    Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni2

    Boru Kaynakçısı2

    Brode Makinesi Operatörü/Brodeci2

    Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni2

    CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü2

    CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü2

    Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci2

    Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde2

    Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)2

    Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri)2

    Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı2

    Çocuk Giyim Modelisti2

    Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)2

    Deri Teknolojisi Teknikeri2

    Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı2

    Diğer Elektronik Mühendisleri2

    Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri2

    Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar2

    Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları2

    Diğer Makine Mühendisleri2

    Diğer Makine Teknisyenleri2

    Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim2

    Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı2

    Dokuma Operatörü/Teknisyeni2

    Döşemeci (Gemi)2

    Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)2

    Ebe-Hemşire2

    Eczacı2

    Eczane İşçisi2

    Elektrik Öğretmeni2

    Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü2

    Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri)2

    Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni2

    Endüstriyel Cam İşleme Elemanı2

    Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı2

    Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü2

    Evde Çocuk Bakım Elemanı2

    Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı2

    Finansman Sorumlusu2

    Finansman Yöneticisi2

    Fizyoterapi Teknikeri2

    Folyo Uygulamacısı2

    Formacı ( Çorap)2

    Granül İmal İşçisi2

    Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah2

    Hasta Danışmanı2

    Havuz Görevlisi2

    Hırdavatçı2

    Isıcam İmal İşçisi2

    İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar2

    İdari İşler Müdürü2

    İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı2

    İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)2

    İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi2

    İnşaat Ustası2

    İnşaat Bekçisi2

    İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)2

    İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü2

    İşletme Elektrik Bakım Ustası2

    Kablo Gruplama İşçisi2

    Kahvaltı Hazırlama Elemanı2

    Kapı Montaj İşçisi2

    Kapı/Kantar Görevlisi2

    Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu2

    Kaşar Peyniri İmalat Ustası2

    Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)2

    Klima İmalat ve Montaj Elemanı2

    Klima Sistemleri Teknisyeni2

    Konserve Üretim Elemanı2

    Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma2

    Kumaş Paketleme İşçisi2

    Kumlama Makinesi Operatörü2

    Kuruyemişçi2

    Lojistik Meslek Elemanı2

    Lojistik Operasyon Elemanı2

    Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik)2

    Market Müdürü2

    Mekaniker (Kompresör)2

    Mekaniker (Pedallı Araçlar)2

    Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş)2

    Mermer Ebatlandırma İşçisi2

    Mermer Seleksiyon İşçisi2

    Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde)2

    Metal Kaplamacı2

    Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü2

    Metal Şekillendirici (Elle)2

    Minibüs Şoförü2

    Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)2

    Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri2

    Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi2

    Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)2

    Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı2

    Organizasyon Sorumlusu2

    Otel Müdürü2

    Oto Camcısı2

    Otomotiv Boya Onarımcısı2

    Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı2

    Otopark Görevlisi/Vale2

    Örme Desen Programcısı2

    Perde İmal İşçisi2

    Pişmaniye İmalat İşçisi2

    Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi2

    Prodüksiyon Amir Yardımcısı2

    Proje Satış Sorumlusu2

    RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)2

    Refrakter Ustası2

    Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim2

    Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)2

    Satış Müdürü2

    Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat2

    Soğuk Mezeci2

    Sosyal Hizmet Uzmanı2

    Sosyolog2

    Sürekli Döküm İşçisi2

    Sürekli Döküm Ustası2

    Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi2

    Süt Ve Ürünleri Teknikeri2

    Şantiye Şefi-İnşaat2

    Şube Müdürü2

    Taksi Şoförü2

    Tasarım Ve Basın-Yayımcılık Teknikeri2

    Tekstil Baskı Teknikeri2

    Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)2

    Telefon Santral Operatörü2

    Temel Metal Şekillendirme Elemanı2

    Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri2

    Traktör Bakım Onarımcısı2

    Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci2

    Tuğla İmal İşçisi2

    Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)2

    Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu2

    Web Sitesi Yöneticisi2

    Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü2

    Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi2

    Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)2

    Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)2

    Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme )2

    Açık Hava Depo Görevlisi1

    Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni1

    Ahşap Tornacısı1

    Alçı Levha Uygulayıcısı1

    Almanca Öğretmeni1

    Alüminyum imalat işçisi1

    Ambulans Sürücüsü1

    Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri1

    Anestezi Teknikeri1

    Antrenör1

    Araç Filo Sorumlusu1

    Atıksu Arıtma Operatörü1

    Avukat1

    Balata İmal İşçisi1

    Baskıcı (Kontrplak)1

    Baz İstasyonu Montaj Elemanı1

    Beton Laboratuvar Test Elemanı1

    Beton Parke Üretim Makinası Operatörü1

    Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)1

    Bilgi Güvenlik Denetmeni1

    Bilgi Teknoloji Danışmanı1

    Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü1

    Bilgi Ve Belge Yöneticisi1

    Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü1

    Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim1

    Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri1

    Bilişim Personeli1

    Bilişim Teknolojileri Öğretmeni1

    Bireysel Emeklilik Aracısı1

    Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı1

    Bitkisel Yağ Üretim Operatörü1

    Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni1

    Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog1

    Bobin Paketleme İşçisi1

    Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik1

    Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi1

    Boya dolum ve ambalajlama işçisi1

    Bölge Müdürü1

    BT Çözümleri Uzmanı1

    BT İş Analisti1

    Büro Memuru (Dış Ticaret)1

    Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı1

    CCTV Operatörü1

    Cer Makinesi Operatörü-Tekstil1

    Ciltçi ( Mücellit )1

    CNC Router Operatörü1

    Çay Servis Elemanı (Askıcı)1

    Çelik Kapı Boya İşçisi1

    Çelikhane İşçisi1

    Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri1

    Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)1

    Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)1

    Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)1

    Çocuk Bezi Makinesi Operatörü1

    Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni1

    Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)1

    Dekoratif Ahşap Süslemeci1

    Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı1

    Demir Doğramacı (Mobilya)1

    Deri İşçisi1

    Deri-Finisajcı1

    Diğer Baskıcılar1

    Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler)1

    Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları1

    Diğer Elektronik Montörleri1

    Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri1

    Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler1

    Diğer İnşaat Boyacıları1

    Diğer İnşaat Teknisyenleri1

    Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri1

    Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri1

    Diğer Muhasebeciler1

    Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)1

    Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)1

    Diğer Veterinerlerle İlgili Personel1

    Dikim İşçisi (Bahçecilik)1

    Diş Hekimi Sekreteri1

    Diş Protez Teknisyeni1

    Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı1

    Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni1

    Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri1

    Doğal Taşları İşleme Ustası1

    Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı1

    Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı1

    Döküm Modelcisi1

    Döküm Ocakçısı1

    Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü1

    Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı1

    Duşakabin Montajcısı1

    Düğme İmal İşçisi1

    Eczane Hizmetleri Teknikeri1

    El İlanı, Broşür Dağıtıcısı1

    El Ve Makine Nakışçısı1

    Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı1

    Elektronörofizyoloji Teknikeri1

    Endüstriyel Kalıp Teknisyeni1

    Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi1

    Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni1

    Endüstriyel Tasarım Mühendisi1

    Et Kavurma İşçisi1

    Etiketçi (Makineyle)1

    Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı1

    Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi1

    Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı1

    Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim1

    Fiksaj İşçisi1

    Finans Hizmetleri Elemanı1

    Finisörcü (iplik)1

    Fizik Laboratuvarı Sorumlusu1

    Fizik Mühendisi1

    Fizik Tedavi Teknikeri1

    Flap Operatörü (Zımpara)1

    Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası1

    Fotoğraf ve video çekimcisi1

    Fotokopi Makinesi Satış Elemanı1

    Gayrimenkul Değerleme Uzmanı1

    Gayrimenkul Planlamacısı1

    Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri )1

    Gazete Dağıtıcısı1

    Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni1

    Gıda Laboratuvar Elemanı1

    Giysi Tadilatçısı1

    Gözlükçü-Optik1

    Grafik Öğretmeni1

    Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı1

    Gümüş Kaynakçısı (Elle)1

    Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı1

    Güvenlik Amiri/Sorumlusu1

    Güvenlik Görevlisi (Silahlı)1

    Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı1

    Haber Editörü1

    Hadde Ustası1

    Halat Kasar İşçisi1

    Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı1

    Havuz Suyu Operatörü1

    Hazır Giyim Kalıpçısı1

    Hemodiyaliz Hemşiresi1

    Hemodiyaliz Teknisyeni1

    Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü1

    Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)1

    Isıl İşlem İşçisi1

    Isıl İşlem Teknisyeni1

    Isıl İşlem Ustası1

    Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü1

    Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı1

    İç Denetçi (Özel Sektör)1

    İç Giyim Modelisti1

    İdari Büro Görevlisi1

    İdari Destek Görevlisi1

    İdari İşler Şefi1

    İlköğretim Matematik Öğretmeni1

    İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı1

    İş Geliştirme Uzmanı1

    İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı1

    İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı1

    İşbağcı (Düğümcü)1

    İşletme Müdür Yardımcısı1

    Jeneratör Tamircisi1

    Jeoloji Mühendisi1

    Kablo İzolasyon Elemanı1

    Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı1

    Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü1

    Kalıpçılık Teknikeri1

    Kalorifer Tesisatçısı1

    Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)1

    Karton Pres Operatörü1

    Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper)1

    Kat Şefi ( Floor Supervisior)1

    Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi1

    Kauçuk Yoğurucu1

    Kaynak Mühendisi1

    Kaynak Teknikeri1

    Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım Ve Onarımcısı1

    Kırtasiyeci1

    Klinik Destek Elemanı (Hastane)1

    Klinik Psikolog1

    Kokoreç Ustası1

    Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm)1

    Konfeksiyon Modelisti1

    Kuaför1

    Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme1

    Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü)1

    Laborant-Boya1

    Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)1

    Lazer Kesimci ( Tekstil )1

    Liman işçisi1

    Liman Operasyon Elemanı (Puantör)1

    Maden Paketleme İşçisi (Kalsit)1

    Maliyet Analiz Uzmanı1

    Maliyet Kontrolörü (Cost Control)1

    Mantı Ustası1

    Masaj Uygulayıcısı/Masöz1

    Matbaa Öğretmeni1

    Medya Ve Görsel Sanatlar Uzmanı1

    Mekatronik Bakım Onarımcısı1

    Mekatronik Öğretmeni1

    Mekatronik Teknisyeni1

    Mermer Silim İşçisi1

    Mermerit Döküm İşçisi1

    Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı1

    Metal İşleri Teknisyeni1

    Metal Kesme Operatörü1

    Metal Levha İşçisi1

    Metal Yüzey Temizleyici1

    Mobilya Döşeme Kesim İşçisi1

    Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni1

    Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni1

    Moda Tasarımcısı1

    Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog)1

    Motor Test Teknisyeni1

    Motorlu Kara Taşıtları Eksperi1

    Muhasebe Görevlisi (Otel)1

    Muhasebe Müdürü1

    Muhasebe ve Finansman Müdürü1

    Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı1

    Müdür (Anaokulu)1

    Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi)1

    Numune Alma Elemanı1

    Oda Görevlisi-Turizm1

    Okul Müdürü1

    Operasyon Elemanı (Turizm)1

    Orman Endüstri Mühendisi1

    Orman Mühendisi1

    Oto Aksesuarları Satış Elemanı1

    Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı1

    Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)1

    Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı1

    Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı1

    Otomasyon Sistemleri Programcısı1

    Otomasyon Sistemleri Teknisyeni1

    Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası1

    Oyun Parkı Görevlisi1

    Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik1

    Ön Büro Şefi (Otel)1

    Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)1

    Örme Şefi1

    Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı1

    Parfümeri Satış Elemanı1

    Pastacı Çırağı1

    Pastalcı1

    Pazarcı1

    Pazarlamacı (Kuruyemiş)1

    Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)1

    Petrokimya Üretim Elemanı1

    Pilates Eğitmeni1

    Plastik Boru Tesisatçısı1

    Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)1

    Plastik Kalıp Teknisyeni1

    Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)1

    Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü1

    Podiatrist/podolog1

    Poliüretan Makinesi Operatörü1

    Proje Yöneticisi1

    Psikolog1

    Puantör1

    Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)1

    Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik1

    Raportör1

    Resim / Grafik Öğreticisi1

    Restoran Kaptanı1

    Restoran Müdürü1

    Restoran Yöneticisi1

    Risk Yönetim Uzmanı (Banka)1

    Sabit Kompresör Operatörü1

    Sac ve Metal Mobilyacı1

    Sağlık Memuru1

    Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı)1

    Salatacı (Salata Ustası)1

    Satın Alma Yöneticisi/Müdürü1

    Satış Müdürü/Yöneticisi1

    Satış Sonrası Hizmet Personeli1

    Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)1

    Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)1

    Sentetik Elyaf İmal İşçisi1

    Servis Büro Elemanı (Otomotiv)1

    Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı1

    Ses Yayın Cihazları Operatörü1

    Sıcak Demirci1

    Sıcak Mutfak Aşçısı1

    Sigorta Memuru1

    Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü1

    Soğuk Demirci1

    Soğuk Mutfak Aşçısı1

    Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı1

    Sondaj Operatörü/Sondör1

    Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)1

    Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim1

    Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı1

    Stajyer (Öğrenci)1

    Stilist1

    Su Ürünleri İşlemecisi1

    Sucuk Bağlama İşçisi1

    Sulama Sistemleri Montaj İşçisi1

    Sunta Kesme İşçisi1

    Şarap İmal İşçisi1

    Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)1

    Taşlama Tezgâh Ustası1

    Taşlama ve Alet Bilemecisi1

    Tatlı Ustası (Künefe)1

    Tavuk döner ustası1

    Tekne Onarım İşçisi1

    Teknik Yönetmen (Televizyon)1

    Tekstil Tasarımcısı1

    Tekstil Terbiye İşçisi1

    Tel Çekme İşçisi (Elle)1

    Tel Çekme İşçisi (Makine İle)1

    Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi1

    Tesis Yöneticisi1

    Tezgah Ayar İşçisi1

    Tıbbi Araçlar Satış Elemanı1

    Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü1

    Tifdruk Baskı Operatörü1

    Topoğraf1

    Toz Altı Kaynak Operatörü1

    Turizm Danışma Elemanı1

    Un İmal Ustası1

    Usta Öğretici (Diğer)1

    Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)1

    Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)1

    Uzay Mühendisi1

    Uzman Yardımcısı (Genel)1

    Üretim Müdürü (Tekstil)1

    Üretim Müdürü(Maden)1

    Üstün Zekalılar Öğretmeni1

    Vardiya Amiri(Maden)1

    Varyant (Baskı Boya Mutfağı)1

    Varyant Elemanı (Tekstil)1

    Veri Tabanı Mimarı1

    Veteriner Yardımcısı1

    Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu1

    Yapı Yalıtımcısı1

    Yaşlı Bakım Teknisyeni1

    Yat Kaptanı1

    Yazılım Satış Uzmanı1

    Yazılım Test Edicisi1

    Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)1

    Yoğun Bakım Hemşiresi1

    Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü1

    Yüzey Boyama Elemanı1

    Zeytinyağı Üretim Elemanı1

    İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?

    Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

    İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

    İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

    Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru (takvim.com.tr) olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.

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