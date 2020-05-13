Ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla insanı esas alan bir yaklaşımla kapsayıcı istihdam politikaları geliştirmek amacıyla kurulan İŞKUR, işsizlikle mücadele eden en etkili kurumdur. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşların iş imkanlarına kolaylıkla kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık veya dönemsel olarak çeşitli sektörlere dair iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar, yayınlanan ilanlara özgeçmişlerini yönlendirerek başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...
İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
MeslekAçık İş Sayısı
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı367
Paketleme işçisi319
Şoför-Yük Taşıma294
Büro Memuru (Genel)283
Konfeksiyon İşçisi269
Turizm Ve Otelcilik Elemanı250
Reyon Görevlisi245
Güvenlik Görevlisi236
Forklift Operatörü232
Aşçı223
Ambar/Depo Görevlisi221
Beden İşçisi (Temizlik)205
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)177
Elektrikçi (Genel)173
Pazarlamacı169
Hemşire167
Beden İşçisi (Genel)4988
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi913
Temizlik Görevlisi902
Makineci (Dikiş)846
Satış Danışmanı / Uzmanı642
Ön Muhasebeci501
Kasiyer431
Garson (Servis Elemanı)394
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı164
CNC Torna Tezgahı Operatörü162
Şoför (Yolcu Taşıma)150
Muhasebeci124
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)122
Ütücü121
Plastik Mamuller Montaj İşçisi119
Muhasebe Meslek Elemanı118
Makine Mühendisi116
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)116
Düz Dikiş Makineci115
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)115
Kalite Kontrolcü114
Sekreter112
Aşçı Yardımcısı110
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)107
Market Elemanı106
Satış Temsilcisi / Plasiyer104
Bulaşıkçı (Stevard)99
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı98
Müşteri Temsilcisi98
Plastik Mamuller İmal İşçisi98
Mekanik Bakım Onarımcısı96
Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)95
Elektrik Teknisyeni95
Metal Mamuller Montaj İşçisi93
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)90
Servis Komisi90
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi89
Beden İşçisi (İnşaat)88
Tır-Çekici Şoförü88
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı84
Örgü Makinası Operatörü80
Elektrik-Elektronik Teknisyeni77
Çaycı76
Mobilyacı74
Depo Sevkiyat Sorumlusu72
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)68
Ambalajcı (El İle)67
Makine Teknikeri66
Sevkiyat Görevlisi66
Bahçıvan64
CNC Freze Tezgahı Operatörü64
Çağrı Merkezi Elemanı64
Gıda Mühendisi63
Mobilya Montajcısı63
Kasap62
Ahşap Mobilya İmalat Ustası61
Büro İşçisi61
Marangoz61
Anketör60
Terzi60
Lojistik Elemanı59
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı59
Kamyon Şoförü58
Depo Görevlisi (Gıda)57
Mutfak Görevlisi56
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)56
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)56
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı55
Kalite Kontrolcü-Tekstil55
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)55
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)55
Elektrik Mühendisi53
İnşaat İşçisi53
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı53
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)53
Teknik Servis Elemanı53
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)53
Motosikletli Kurye51
Elektrik Teknikeri50
Mobilya Döşeme İşçisi49
Otomotiv Elektrikçisi49
Grafiker48
Teknik Ressam48
İplik Temizleme İşçisi47
Bilgisayar Mühendisi46
Depo İşçisi (Elleçleme)46
Gıda Teknikeri46
Makine Bakımcı45
Kurye44
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)44
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller41
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü41
Dış Ticaret Meslek Elemanı40
Diğer Lastik İmalat İşçileri40
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı40
NC/CNC Tezgah Operatörü40
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39
Demir Doğramacı39
Konfeksiyon Kontrolörü39
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )38
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı38
Kimyager38
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi37
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı37
İnşaat Teknolojisi Teknikeri36
Mermer İşçisi36
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)35
Dokuma Konfeksiyon Makineci35
Makine Montaj İşçisi35
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı35
Elektro-Mekanik Montaj Ustası34
Yazılım Mühendisi34
Ziraat Mühendisi34
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü33
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü33
Mobilya Döşeme Ustası33
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru (takvim.com.tr) olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için TIKLAYINIZ.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
İŞKUR ilan sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).
• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.
• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.
• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.
• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.
• SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.
• Şirket unvanını girmelisiniz.
• Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.
• Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.
• Kuruluş Tarihini girin.
• Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.
• En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.