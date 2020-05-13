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    • Ekonomi
    • 14.05.2020 12:53
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    • 14.05.2020 12:53
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    -- nelerdir? güncel iş ilanları...

    güncel iş ilanları iş sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafındna sorgulanıyor. İŞKUR sistemine kayıtlı olan ve iş arayan vatandaşlar, düzenli olarak güncel iş ilanlarını araştırıyor. İŞKUR üzerinden her yıl milyonlarca kişi iş sahibi olabiliyor. Sistemde, kamudan özel sektöre birçok farklı alanda iiş ilanı bulunuyor. Sistemde kayıtlı olan ilanlara, kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıp başvuru yapmak ise çok kolay. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. Peki, İŞKUR güncel iş ilanları nelerdir? İş arayan vatandaşlar, kendilerine uygun olarak düşündükleri ilanlara tıklayarak detayları görüntülüyor ve başvurularını yapabiliyor. İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

    En az ilköğretim mezunu beden işçisi-temizlik görevlisi alımı yapılacak!

    Ülkemizde işsizliğin azaltılması ve istihdamın artırılması amacıyla insanı esas alan bir yaklaşımla kapsayıcı istihdam politikaları geliştirmek amacıyla kurulan İŞKUR, işsizlikle mücadele eden en etkili kurumdur. Sosyal politikalar kapsamında işsizlik oranını düşürmek ve vatandaşların iş imkanlarına kolaylıkla kavuşmasına yardımcı olmak maksadıyla çalışmalarını yürüten kurum, günlük, aylık veya dönemsel olarak çeşitli sektörlere dair iş ilanlarını resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Vatandaşlar, yayınlanan ilanlara özgeçmişlerini yönlendirerek başvuru yapabiliyor. Peki İŞKUR ilanları nasıl görüntülenir? Kimler İŞKUR ilanlarına başvurabilir? İşte İŞKUR iş ilanlarına dair merak edilen bütün detaylar...

    İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER

    İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:

    MeslekAçık İş Sayısı

    Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı367

    Paketleme işçisi319

    Şoför-Yük Taşıma294

    Büro Memuru (Genel)283

    Konfeksiyon İşçisi269

    Turizm Ve Otelcilik Elemanı250

    Reyon Görevlisi245

    Güvenlik Görevlisi236

    Forklift Operatörü232

    Aşçı223

    Ambar/Depo Görevlisi221

    Beden İşçisi (Temizlik)205

    Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)177

    Elektrikçi (Genel)173

    Pazarlamacı169

    Hemşire167

    Beden İşçisi (Genel)4988

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi913

    Temizlik Görevlisi902

    Makineci (Dikiş)846

    Satış Danışmanı / Uzmanı642

    Ön Muhasebeci501

    Kasiyer431

    Garson (Servis Elemanı)394

    Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı164

    CNC Torna Tezgahı Operatörü162

    Şoför (Yolcu Taşıma)150

    Muhasebeci124

    Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)122

    Ütücü121

    Plastik Mamuller Montaj İşçisi119

    Muhasebe Meslek Elemanı118

    Makine Mühendisi116

    Ortacı/Ayakçı (Tekstil)116

    Düz Dikiş Makineci115

    İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)115

    Kalite Kontrolcü114

    Sekreter112

    Aşçı Yardımcısı110

    Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)107

    Market Elemanı106

    Satış Temsilcisi / Plasiyer104

    Bulaşıkçı (Stevard)99

    Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı98

    Müşteri Temsilcisi98

    Plastik Mamuller İmal İşçisi98

    Mekanik Bakım Onarımcısı96

    Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)95

    Elektrik Teknisyeni95

    Metal Mamuller Montaj İşçisi93

    Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)90

    Servis Komisi90

    Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi89

    Beden İşçisi (İnşaat)88

    Tır-Çekici Şoförü88

    Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı84

    Örgü Makinası Operatörü80

    Elektrik-Elektronik Teknisyeni77

    Çaycı76

    Mobilyacı74

    Depo Sevkiyat Sorumlusu72

    Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)68

    Ambalajcı (El İle)67

    Makine Teknikeri66

    Sevkiyat Görevlisi66

    Bahçıvan64

    CNC Freze Tezgahı Operatörü64

    Çağrı Merkezi Elemanı64

    Gıda Mühendisi63

    Mobilya Montajcısı63

    Kasap62

    Ahşap Mobilya İmalat Ustası61

    Büro İşçisi61

    Marangoz61

    Anketör60

    Terzi60

    Lojistik Elemanı59

    Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı59

    Kamyon Şoförü58

    Depo Görevlisi (Gıda)57

    Mutfak Görevlisi56

    Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)56

    Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)56

    Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı55

    Kalite Kontrolcü-Tekstil55

    Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)55

    Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)55

    Elektrik Mühendisi53

    İnşaat İşçisi53

    Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı53

    Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)53

    Teknik Servis Elemanı53

    Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)53

    Motosikletli Kurye51

    Elektrik Teknikeri50

    Mobilya Döşeme İşçisi49

    Otomotiv Elektrikçisi49

    Grafiker48

    Teknik Ressam48

    İplik Temizleme İşçisi47

    Bilgisayar Mühendisi46

    Depo İşçisi (Elleçleme)46

    Gıda Teknikeri46

    Makine Bakımcı45

    Kurye44

    Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)44

    Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller41

    Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü41

    Dış Ticaret Meslek Elemanı40

    Diğer Lastik İmalat İşçileri40

    Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı40

    NC/CNC Tezgah Operatörü40

    Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39

    Demir Doğramacı39

    Konfeksiyon Kontrolörü39

    Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )38

    Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı38

    Kimyager38

    Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi37

    Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı37

    İnşaat Teknolojisi Teknikeri36

    Mermer İşçisi36

    Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)35

    Dokuma Konfeksiyon Makineci35

    Makine Montaj İşçisi35

    Piliç Kesim ve İşleme Elemanı35

    Elektro-Mekanik Montaj Ustası34

    Yazılım Mühendisi34

    Ziraat Mühendisi34

    CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü33

    Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü33

    Mobilya Döşeme Ustası33

    İŞKUR'A KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

    İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

    İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

    Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru (takvim.com.tr) olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.

    İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

    İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?

    Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.

    İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?

    Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.

    İŞKUR ilan sayfasına erişim sağlamak için TIKLAYINIZ.

    İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?

    Türkiye' de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.

    İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

    • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

    • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

    • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

    • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

    • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

    • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

    • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

    • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

    İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

    • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

    • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.

    • Şirket unvanını girmelisiniz.

    • Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.

    • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

    • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

    • "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.

    • Kuruluş Tarihini girin.

    • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

    • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.
    Haberler Ekonomi En az ilköğretim mezunu beden işçisi-temizlik görevlisi-güvenlik alım başvuru şartları nelerdir? İŞKUR güncel iş ilanları...
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