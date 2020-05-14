TRT Haber'de yer alan habere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hem Libya'da hem de Suriye'de faaliyetleri olduğunun belirtildiği yazıda, TCG Anadolu ile Türk donanmasının, bilhassa denizaşırı operasyonlarda daha da güçleneceği ifade edildi.

GEMİNİN YERLİ İMKANLARLA YAPILDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin ilk uçak gemisini "etkileyici" olarak niteleyen Forbes Dergisi, geminin yerli imkanlarla yapıldığına dikkat çekti. Makalede, Anadolu'nun hem uçak hem de çıkarma gemisi özellikleri taşıdığı, bu özelliği taşıyan araçların savunma camiasında doklu helikopter gemisi olarak adlandırıldığı ifade edildi.