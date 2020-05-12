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    • Ekonomi
    • 13.05.2020 10:51
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    • 13.05.2020 10:51
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    güncel iş ilanları! 12-15 Mayıs AÇSHB ve İŞKUR kamu kurumu ve başvuru şartları!

    AÇSHB ve 'dan açıklanan özel ve kamu ilanları belli oldu. 12 Mayıs tarihinde açıklanan ve başvurusu başlayan Kıyı Emniyet Müdürlüğü, Darphane ve diğer kurumların ilanları şu şekilde açıklandı. İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    12-15 Mayıs İŞKUR kamu kurumu memur alım ilanları

    12-15 Mayıs İŞKUR üzerinden yapılan kamu kurumu memur alım ilanları ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu anlamda ilanlar peş peşe yayımlanıyor. Türkiye İş Kurumu üzerinden yeni açıklanan kamu ilanları belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üzerinden 12 Mayıs itibari ile 17 bin 186 personel alımı yapılacak. Bu alımlardan bir kısmı özel sektörde bir kısmı ise kamu kurumlarına gerçekleştirilecek. Remi Gazetede ilan edilen ve başvuruları başlayan kamu kurumu memur alımları şu şekilde olacak. Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapabilirsiniz.

    12 MAYIS TARİHİNDE AÇIKLANAN KAMU KURUMU İLAN NUMARALARI VE SON BAŞVURU TARİHİ;

    SON DAKİKA MEMUR VE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ABELTAŞ ACIPAYAM BELEDİYESİ TEMİZLİK ULAŞIM İNŞAAT NAKLİYAT PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

    Beden İşçisi (Genel)(Beden İşçisi (Temizlik))

    6 Açık Pozisyon

    15/05/2020

    00005491922

    ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

    Aşçı 2 15/05/2020 00005494628

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Avukat 2 15/05/2020 00005494662

    ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

    Aşçı 3 15/05/2020 00005494722

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Muhabere Operatörü 15 15/05/2020 00005494743

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Güverte Enspektörü 3 15/05/2020 00005494753

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Diğer Mühendislier 1 15/05/2020 00005494780

    ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

    cankurtaran 1 15/05/2020 00005494683

    ULUSLARARASI TARIMSAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

    Temizlik Görevlisi 19 15/05/2020 00005494817

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Mühendis 1 15/05/2020 00005494817

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Mühendis 1 15/05/2020 00005494856

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Mühendis 1 15/05/2020 00005494860

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Mühendis 1 15/05/2020 00005494860

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Büro Memuru 1 15/05/2020 00005494871

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Büro Memuru 4 15/05/2020 00005494875

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Mühendis 1 15/05/2020 00005494921

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Mühendis 3 15/05/2020 00005494925

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Büro Memuru 6 15/05/2020 00005494927

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Büro memuru 1 15/05/2020 00005494929

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Büro Memuru 4 15/05/2020 00005494931

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Büro Memuru 3 15/05/2020 00005494932

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    uzakyol Birinci Zabiti 12 15/05/2020 00005494950

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Mühendis 5 15/05/2020 00005494951

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Büro Memuru 2 15/05/2020 00005494883

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Tahlisiye Personeli 15 15/05/2020 00005494894

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    Uzakyol İkinci Mühendisi 14 15/05/2020 00005494897

    KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    gemici 17 15/05/2020 00005494903

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    matbaa işçisi 30 15/05/2020 00005495373

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    Dökümcü metal 6 15/05/2020 00005495374

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    makine Bakım Onarım Teknisyeni 1 15/05/2020 00005495379

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    Aşçı Yardımcısı 1 15/05/2020 0000549381

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    Froklift Operatörü 1 15/05/2020 0000549382

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    Sürekli Döküm ustası 4 15/05/2020 00005495460

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    Aşçı 1 15/05/2020 00005495471

    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

    Güvenlik Görevlisi 13 15/05/2020 00005495484

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    Kimya Labatuvarı Gürevlisi 2 15/05/2020 00005495497

    KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

    Güvenlik Görevlisi 2 15/05/2020 00005495405

    TC DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD

    Elektronik Teknolojisi Teknikeri 1 15/05/2020 00005495604

    KÖYE HİZMET GÖTÜRMEBİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

    Beden İşçisi 2 12/05/2020 00005494304

    İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?

    İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.

    • Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.

    • Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;

    • Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.

    • İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.

    • Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.

    İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;

    • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

    • Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).

    • Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.

    • Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.

    • En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.

    • Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.

    • Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.

    • Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.

    İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;

    • İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.

    • Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.

    • SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.

    • Şirket unvanını girmelisiniz.

    • Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.

    • Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

    • Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.

    • "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.

    • Kuruluş Tarihini girin.

    • Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.

    • En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz.

    İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabiliyor.
    Haberler Ekonomi İŞKUR güncel iş ilanları! 12-15 Mayıs AÇSHB ve İŞKUR kamu kurumu memur alım ilanları ve başvuru şartları!
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