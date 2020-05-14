Öncesinde ise 18 bin 582 adetle Renault, 13 bin 341 adetle Fiat sıralandı.

Bu yılın nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 20 bin 400 adetle VW oldu.

MODELLERDE İLK 10

Nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.