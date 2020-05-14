Nisan ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında 177 bin 589 araç ilana çıktı. Buna göre, ilana çıkan araçların yüzde 72'si satıldı.
EN ÇOK SATILAN MARKALAR ŞUNLAR OLDU
Öncelikle ticarilerden bahsedelim... Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 3 bin 164 adetle Fiat Fiorino nisanda ilk sırada yer aldı.
Fiorino'yu 3 bin 104 adetle Fiat Doblo, 2 bin 151 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 2 bin 33 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.615 adetle VW Caddy, 1.451 adetle Ford Transit, 1.332 adetle Renault Kangoo, 1.203 adetle Peugeot Partner, 588 adetle Citroen Berlingo ve 584 adetle de VW Transporter izledi.
EN HIZLI RENAULT SATILDI
Hürriyet'te yer alan habere göre, Nisan ayında online pazarda en hızlı satılan marka 39 günle Renault oldu. En yavaş satılan ise 57 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
MARKALAR
(Önce markalar ardından modeller geliyor) 4 bin 101 adetle de Toyota 10. sırada yer alıyor.
Hyundai: 5 bin 807 adet
Mercedes-Benz: 5 bin 907 adet
BMW: 6 bin 351 adet
Peugeot: 6 bin 363 adet
Opel: 7 bin 832 adet
Dördüncü sırada Ford yer alıyor.
Ford: 12 bin 309 adet
Öncesinde ise 18 bin 582 adetle Renault, 13 bin 341 adetle Fiat sıralandı.
Bu yılın nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen otomotiv (binek ve hafif ticari) markası 20 bin 400 adetle VW oldu.
MODELLERDE İLK 10
Nisan ayında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.
Satışlarda, VW'nin Passat modeli 6 bin 616 adetle yine başı çekerken,
bunu 4 bin 874 adetle Renault Clio,
4 bin 454 adetle Renault Megane izledi.
Ardından 4 bin 299 adetle Opel Astra,
3 bin 707 adetle Renault Fluence,
3 bin 455 adetle Ford Focus,
3 bin 84 adetle VW Polo,
2 bin 992 adetle VW Golf,
2 bin 988 adetle Renault Symbol,
2 bin 905 adetle de VW Jetta geldi.