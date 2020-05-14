Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 14.05.2020 08:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2020 09:02
    ABONE OL

    'de yayımlandı! Karayolu yolcu tarifesi değişti!

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre, tarife hazırlanırken, salgın nedeniyle uygulanan önlemler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ek maliyetler dikkate alındı. Buna göre, karayoluyla yurt içi yolcu taşımasında ler; gidilen mesafeye bağlı olarak 100 lira ile 500 lira arasında değişiyor.

    Karayolu yolcu tavan ücret tarifesi değişti!

    Yurtiçi karayolu nda, Covid-19 salgını nedeniyle 31 Temmuz'a kadar uygulanacak tarifesi 100 ile 500 lira arasında olacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğine göre, tarife hazırlanırken, salgın nedeniyle uygulanan önlemler sonucunda karayoluyla yurtiçi yolcu taşımacılığı yapan firmaların üstlenmek zorunda kaldıkları ek maliyetler dikkate alındı.

    Buna göre, karayoluyla yurt içi yolcu taşımasında tavan ücretler; gidilen mesafeye bağlı olarak 100 lira ile 500 lira arasında değişiyor.

    Karayoluyla yapılan tarifeli yolcu taşımalarında yetki belgesi sahipleri, taban ücret olarak ücret tarifelerindeki onaylanmış ücretleri, tavan ücret olarak ise tebliğ ekinde yer alan tavan ücret tarifesindeki ücretleri uygulayacaklar.

    Haberler Ekonomi Resmi Gazete'de yayımlandı! Karayolu yolcu tavan ücret tarifesi değişti!
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri