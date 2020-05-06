Memurlara emekli olurken ödenen ikramiyeyi artıracak bir adım atıldı. Memur-Sen'e bağlı Enerji Bir-Sen, emekli ikramiyesi hesabında tam hizmet yıllarının baz alınıp, ay ve günlerin dahil edilmemesini yargıya taşıdı.
Enerji Bir-Sen'den yapılan açıklamada, emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında çalışanın hizmet yılının dikkate alındığına ancak bir yılı tamamlamayan ay ve günlerin bu hesaba katılmadığına dikkat çekildi.
Enerji Bir- Sen Başkanı Hacı Bayram Tonbul, bu durumun, 1 aydan 11 aya kadar tazminat kaybı yaşanmasına sebebiyet verdiğini savundu. Emekli ikramiyesine ilişkin hesaplama sistemi ve esasların 5434 sayılı Kanun'un 89. maddesinde belirlenmiş olduğunu hatırlatan Tonbul, hak kaybının önlenmesi adına yargı yoluna başvurduklarını aktardı.
İKİNCİ ADIM ATILDI
Daha önce de sendika adına dava açtıklarını belirten Tonbul, şunları kaydetti: "4688 sayılı Kanun'dan aldığımız yetkiyle daha öncesinde konuyla ilgili bir yargıya başvuru sürecimiz olmuştu fakat mahkeme konuya ilişkin yargı sürecinin sendika başvurusu üzerinden değil bireysel olarak fiili bir örnek üzerinden yapılacak başvuruyla başlayabileceğine hükmetmişti.
Biz de geçtiğimiz aylarda emekli olan ve ikramiyesi tam yıllar üzerinden hesap edilip 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen Sendika Genel Sekreterimiz üzerinden yeniden başvuruda bulunduk. Umuyoruz ki yargı sürecinde mahkemeden çıkacak kararla birlikte, sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir." Tonbul, mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.