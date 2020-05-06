



Biz de geçtiğimiz aylarda emekli olan ve ikramiyesi tam yıllar üzerinden hesap edilip 7 aylık hizmet süresi hesaba dahil edilmeyen Sendika Genel Sekreterimiz üzerinden yeniden başvuruda bulunduk. Umuyoruz ki yargı sürecinde mahkemeden çıkacak kararla birlikte, sadece yıllar üzerinden yapılan emekli ikramiyesi hesabına aylar ve günler de dahil edilir." Tonbul, mahkemenin vereceği kararın yaklaşık 3 milyon kişiyi doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.

