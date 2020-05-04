



NASIL DEĞİŞECEK?

Buna göre; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 61 kuruşa çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 57 kuruşa yükselecek.

