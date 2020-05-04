Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı artırılıp, Nisan'dan itibaren de 650 bininin kazancı bin 500 liraya çıkarılırken, Temmuz da zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak- Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine göre emeklilerin zam oranı yüzde 4.4 olacak.
NASIL DEĞİŞECEK?
Buna göre; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 61 kuruşa çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 57 kuruşa yükselecek.
Memur emeklilerinde de taban aylık 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 44 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.