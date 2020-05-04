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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 Gazete
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    ye 2204 lira | 2020 SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Milyonlarca için Temmuz ayı olacak. Peki, tahminleri zammı yüzde 4.4 olarak gösterirken, en düşük maaş esnafta, memurda ve ’lılarda ne kadar olacak? Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Ocak'ta     tüm emeklilerin maaşı artırılıp, Nisan'dan itibaren de 650 bininin kazancı bin 500 liraya çıkarılırken, Temmuz da zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak- Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.



    Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine göre emeklilerin zam oranı yüzde 4.4 olacak.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Buna göre; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 61 kuruşa çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 57 kuruşa yükselecek.



    Memur emeklilerinde de taban aylık 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 44 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.



    Haberler Ekonomi Emekliye 2204 lira | 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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