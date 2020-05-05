Bu yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, şimdi gözünü hem maaşların artacağı hem de Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz'a çevirdi.
Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
2 VERİ KALDI
İlk 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Buna Mayıs ve Haziran enflasyonu eklenecek, emeklilerin zammı netleşecek.
Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak. Bu durumda hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.4 olabilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 4.4'lük zam ile 275 liraya varan artış yaşanacak. Halen 6 bin 269 lira 87 kuruş olan ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı, 6 bin 545 lira 74 kuruşa yükselecek.
İKİNCİ KAZANÇ
Kurban Bayramı ikramiyesi de eğer erken ödeme gibi bir durum olmazsa Temmuz'da ödenecek. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.