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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 Gazete
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    Emekliye 275 TL | SGK ve emeklilerinin 2020 Temmuz zam oranı yüzde kaç olacak?

    4 aylık yüzde 3.16 çıkarken, emeklilerin oranı için 2 veri kaldı. Beklenti anketine göre zam yüzde 4.4 olacak. ve ’luların gelirinde 275 liraya varan artış yaşanacak. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...



    Bu     yıl pek çok kazanım elde eden emekliler, şimdi gözünü hem maaşların artacağı hem de Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeneceği Temmuz'a çevirdi.




    Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak-Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.



    2 VERİ KALDI
    İlk 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 3.16 olarak gerçekleşti. Buna Mayıs ve Haziran enflasyonu eklenecek, emeklilerin zammı netleşecek.



    Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak. Bu durumda hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.4 olabilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 4.4'lük zam ile 275 liraya varan artış yaşanacak. Halen 6 bin 269 lira 87 kuruş olan ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı, 6 bin 545 lira 74 kuruşa yükselecek.



    İKİNCİ KAZANÇ
    Kurban     Bayramı ikramiyesi de eğer erken ödeme gibi bir durum olmazsa Temmuz'da ödenecek. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak.
    Haberler Ekonomi Emekliye 275 TL zam | SSK SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2020 Temmuz zam oranı yüzde kaç olacak?
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