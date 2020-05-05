



Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak. Bu durumda hem SSK ve Bağ- Kur hem de memur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.4 olabilecek. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin gelirinde yüzde 4.4'lük zam ile 275 liraya varan artış yaşanacak. Halen 6 bin 269 lira 87 kuruş olan ek ödeme dahil en yüksek emekli aylığı, 6 bin 545 lira 74 kuruşa yükselecek.