Milyonlarca araç sahibi "Benzin ve motorin fiyatı kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi. Duyuruya göre, benzinin litre satış fiyatına 5 kuruş zam yapıldı. Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzinin litresi ne kadar? İşte yeni akaryakıt fiyatları

BENZİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ankara'da ortalama 5,40 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,45 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,26 liradan 5,31 liraya, İzmir'de 5,43 liradan 5,48 liraya yükselecek.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son olarak Ankara'da ortalama 4,87 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,03 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 4,79 liradan 4,95 liraya, İzmir'de 4,89 liradan 5,05 liraya yükseldi.