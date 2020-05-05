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    • Ekonomi
    • 05.05.2020 09:55
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    • 05.05.2020 09:57
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    Memur ve emeklilerin 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? Milyonları ilgilendiriyor!

    Milyonlarca memur ve emekli, enflasyon oranına göre maaşına zam ya da fark alıyor. 2020 Temmuz ayında yapılacak zam oranı Ocak-Haziran ayında ortaya çıkacak enflasyon ile belli olacak. Yılın ilk 4 ayında enflasyon oranı yüzde 3,16 olurken, bu oranın yüzde 4'ü geçmesi durumunda memurlar aşan oran kadar enflasyon zammı da alacak. Peki memur ve emeklilerin 2020 Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

    Memur ve emeklilerin temmuz zammı ne kadar olacak?

    Memur ve emekliler enflasyon farkına göre zam ya da maaşlarına fark alıyorlar. Yılın ilk 4 ayında toplam aylık enflasyon yüzde 3.16 oldu. Yüzde 4'ü aşması halinde maaşlara zam yapılacak.

    Toplamda yılın ilk 4 ayı için kümülatif enflasyon rakamları yüzde 3.16 oldu. Haziran ile beraber enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar ve memur emeklileri aşılan miktarda enflasyon farkı alacak. Mayıs ve haziran enflasyon rakamı toplamda yüzde 0.84'ün üzerine çıkarsa memur ve memur emeklileri aşan kısmı için fark alacaklar. Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. İkinci altı ay için de yüzde 4 zam alacak.

    Posta Gazetesi'nin haberine göre, ilk 6 ayda çıkacak enflasyonun yüzde 4'ü aşması durumunda, memurlar aşılan miktarda enflasyon zammı da alacak.

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    SSK ve Bağkur emeklilileri ise ilk 6 ayda oluşan enflasyon oranında zam alacak. Mevcut durumda ilk 4 aylık rakamlara bakıldığında yüzde 3.16 zam şimdiden cepte. İlk 6 ayda zam biraz yüksek çıksa da haziran ve temmuz gibi enflasyonda hızlı düşüş bekleniyor. Merkez Bankası bu kapsamda enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e düşürmüştü.
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