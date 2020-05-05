3.5 yıl erken emekli olabilirsiniz! İşte yapılması gereken

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altında toplanan Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı kurumlarının birden fazlasında çalışması bulunanlar için seçim yaparken devreye son 3.5 yıl, yani 1261 gün giriyor. İsteğe bağlı sigortalılar daha az primle 3.5 yıl erken emekli olabiliyor. Peki 3.5 yıl erken emekli olmak için şartlar neler?
3,5 YIL ERKEN EMEKLİ OLUN
Sosyal güvenlik sistemi kapsamında değişiklik yapıldığını ilk olarak sizlere duyurmuştuk. 2008 öncesinde SSK, Bağ-kur veya Emekli Sandığı kapsamında isteğe bağlı emekli olunabiliyordu. Sistem 2008 yılında SSK'ya tabi tutulmasına son verilip Bağ-kur bağlanmıştı. Ancak o tarihten sonra tüm isteğe bağlılar Bağ-kur 4B kapsamında değerlendirilirken, 2008'den önce 4A kapsamında prim ödemekte olanlar 4B geçirildi. 2008 yılından önce SSK statüsünde isteğe bağlı sigorta primi ödemeye başlayanlar, Bağ-Kur statüsüne alındıkların farkında değillerse daha çok prim ödeyip geç emekli olursunuz. Ancak;
İlk prim ödemesinde 5.000 gün prim ödemesi yeterli iken, statü değişikliğinde 9.000 gün prime tabi olursunuz. İsteğe bağlı sigortalılar SSK statüsünde daha az primle daha erken emekli olmaları mümkün. Ayrıca SSK statüsünde emekli aylığı Bağ-kur'a göre yüzde 30'a varan oranda artıyor. SGK güvenlik sisteminde birden fazla statüde çalışması bulunanlar son 7 yıldaki statüsüne bakılarak, ödediği ve geçirdiği statüye göre emeklilik işlemleri yapılır. İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler, SSK statüsünde emekli olabilmek için hesap kitap yaptırarak araştırıldı ve 3.5 yıl emekli olma fırsatı çıktı.
BORÇLANMA EKLENİYOR
Çalışanların emeklilik hesapları yapılırken tüm hizmetleri hesaba katılıyor. Tabii bunun için hizmet birleştirmesi dediğimiz yöntemin uygulanması gerekiyor. Bir çalışan hem SSK'lı hem Bağ- Kur'lu, hatta hem de Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışabilir. Çalışmalarının tamamı prim gününü oluşturuyor. Birleştirilen çalışmalara askerlik/doğum borçlanmasıyla elde edilen günler de ilave edilebiliyor.
2 FARKLI İŞLEM
Birden fazla kurumda çalışan kişinin hangi kurumdan emekli olacağı konusu gündeme getiriliyor. Bu noktada iki ayrı işlem bulunuyor 1 Ekim 2008 tarihinden önce sigortalı olanlar için kural son 7 yıldaki 1261 gün olarak işletiliyor. Yani siz son 1261 gün hangi kuruma prim ödemişseniz hizmetlerinizin birleşmesinden sonra o kurumdan emekli oluyorsunuz. 1 Ekim 2008'den sonra sigortalı olanlarda ise hangi kuruma daha çok prim ödenmişse emeklilik de o kurumdan gerçekleşiyor.
EŞİTLİK DURUMUNDA...
1 Ekim 2008 öncesi sigortalıların son 7 yılda çalıştıkları iki kurumun hizmet süreleri eşit ise (1260 gün) o zaman son çalışılan kurum emeklilikte geçerli oluyor ve maaş buradan bağlanıyor. Örnekle anlatalım. Bay A 02.10.1997'de Bağ-Kur'lu (4B) olarak ilk kez sigortasını yaptırdı. 10 yıl sonra işyerini kapatan Bay A 2007 yılından sonra bir firmada SSK'lı (4A) olarak çalışmaya başladı. Emeklilik zamanı gelen Bay A hizmet birleştirmesi yaptı. Bay A'nın emekli olacağı kurum son 7 yıldaki çalışmalarından bulunuyor. Buna göre; son 7 yıl en az 3.5 yılı SSK'lı olan Bay A'nın emekliliği SSK'ya göre yapılıyor.
HİZMET BİRLEŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILMALI?
Birden fazla kurumda çalışmanız varsa hizmet birleştirmesi yaparak primi tamamlayabilirsiniz. Emeklilik döneminiz gelmeden bir süre önce SGK'ya başvurarak işlemi yapabilirsiniz. Ancak başvurunuz mutlaka yazılı olmalı. Memurlar hizmet birleştirmesi yaparak 1 Ekim 2008 öncesi hizmetleriyle emekli aylığına esas teşkil eden derece ve kademelerini yükseltebiliyor.
ÇİFTE SİGORTA
2011 öncesinde 'tek statüden sigortalılık' mecburiyeti varken, torba yasa ile farklı sigortalılık imkanı getirildi. Yani bir kişi aynı anda kendine ait firmada Bağ-Kur'lu olurken bir başka şirkette de SSK'lı çalışabiliyor. Burada kazançlar toplandığından, emekli maaşını artırıyor.