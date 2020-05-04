Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı için Temmuz ayı bekleniyor. Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yapılacak zam için tahminler yapılmaya başlandı. İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4'ün olması beklenirken, maaşlara da yüzde 4 üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 4'ü aşarsa maaşlara ayrıca fark yansıtılacak.
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı artırılıp, Nisan'dan itibaren de 650 bininin kazancı bin 500 liraya çıkarılırken, Temmuz da zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak- Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son beklenti anketindeki enflasyon tahminlerine göre emeklilerin zam oranı yüzde 4.4 olacak.
Buna göre; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 61 kuruşa çıkacak. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 57 kuruşa yükselecek.
Memur emeklilerinde de taban aylık 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 44 kuruşa ulaşacak. Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.
Koronavirüs salgını sonrası 650 bin emeklinin maaşı 1.500 liraya çıktı. Bayram ikramiyelerini erken hesaplarında gören emekliler, şimdi de temmuz ayında ne kadar zam yapılacağını araştırmaya başladılar. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak.
Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre artış yüzde 4.4'e ulaşacak. Buna göre, en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 661 lira 34 kuruştan 117,1 lira artışla 2 bin 778 lira 44 kuruşa çıkacak.
MEMURA EN AZ 3.671 TL
Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 3 bin 517 liradan 3 bin 671 liraya yükselecek.
2 ÇOCUKLUYA 500 TL
Eş yardımı 346,61, çocuk yardımı 0-6 yaş arası için 76,25, üstü için 38,13 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 6 yaş altı 2 çocuğu olan 500,11 lira alacak.
DOKTORA 2.592 TL
Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 592, uzman olmayanlarda bin 982 liraya ulaşacak.
YAŞLIYA 702 TL
65 yaş aylığı halen 672,81 lira seviyesinde bulunurken, 702,41 liraya çıkacak.
ENGELLİYE 560-841 TL
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 537,08 liradan 560,71 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 805,62 liradan 841,07 liraya yükselecek.
EVDE BAKIMA 1.524 TL
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 460 lira tutarındaki aylık, bin 524 liraya ulaşacak.
2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI
Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.
TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.
OCAK AYI TÜFE
Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.
ŞUBAT AYINDA TÜFE
Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.
MART AYINDA TÜFE
Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.
3 AYLIK TOPLAM TÜFE
İlk 3 ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.
YÜZDE 4 'Ü AŞARSA
Nisan, Mayıs ve Haziran aylarının TÜFE 'sinin açıklanması sornası toplam TÜFE yüzde 4 'ü aşarsa , aşan tutar memur maaşına zam olarak yansıyacak.
TC KİMLİK VE TAHSİS NO İLE MAAŞLARI SORGULAYIN
Tahsis numarası Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından emekli olmuş ve maaşı bağlanan vatandaşlara verilen numaradır. Emekli tahsis numarası öğrenildikten, numaranın sonra son rakamına bakarak emekli maaşlarının hangi gün alınacağı öğrenilebiliyorç. Kamu kurumlarında gerçekleştirilen pek çok işlemi online olarak yapabilme fırsatı sunan e Devlet üzerinden tahsis numarası da sorgulanabiliyor.
https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu linki üzerinden kimlik numarası ve şifre ile tahsis numarası sorgulanabiliyor.
TAHSİS NUMARASI NE DEMEK?
Tahsis numarası; SGK tarafından emekli maaşı bağlanan kişileri tek bir numara aracılığıyla takip edebilmek adına belirlenmiş bir numaradır. Bakan Selçuk; "Buna göre ikramiyeler 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre yani 17, 18, 19 olanlar için 7 Nisan; 20, 21, 22 olanlar için 8 Nisan; 23, 24 olanlar için 9 Nisan; 25, 26 olanlar için 10 Nisan'da; 4b (Bağ-Kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek." dedi.
Emekli tahsis numarası öğrenildikten sonra son rakamına bakarak bayram ikramiyesinin hangi gün alınacağı belirlenebilir.