Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SGK SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı için Temmuz ayı bekleniyor. Milyonlarca emeklinin Temmuz zammı için geri sayım sürüyor. Mayıs ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte yapılacak zam için tahminler yapılmaya başlandı. İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4'ün olması beklenirken, maaşlara da yüzde 4 üzerinde bir zam yapılması bekleniyor. Enflasyon yüzde 4'ü aşarsa maaşlara ayrıca fark yansıtılacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı artırılıp, Nisan'dan itibaren de 650 bininin kazancı bin 500 liraya çıkarılırken, Temmuz da zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve Ocak- Haziran enflasyonu yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.