Geçen yıl SGK'dan malulen emekli oldum. Ancak şimdi sağlığımın elverdiği bir işte yeniden çalışmak istiyorum. Çalışmaya başlarsam SGK maluliyet aylığımı keser mi? (İsmi saklı)

5510 sayılı Kanun'a göre malullük aylığı alırken bir işyerinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların malullük aylıkları, çalışmaya başladıkları tarihi takip eden ödeme dönemi başında kesilir ve çalıştıkları süre boyunca bunlar için kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortasına ait prim alınır. İşten ayrılarak yeniden malullük aylığı bağlanması için yazılı istekte bulunan ya da emekliye ayrılan veya sevk edilenlere; kontrol muayenesine tabi tutulmak ve ilk aylığına esas malullüğünün devam ettiği anlaşılmak kaydıyla yeniden malullük aylığı bağlanır.

İlk başlarda maaşım asgari ücretten yatırıldı. Sonra arttı. Emekli maaşım düşük mü olur?

Emekli maaşında en önemli unsur prime esas kazancınız. Maaş hesaplanırken tüm çalışmalarınıza bakılır. İlk başta asgari ücretten yatırılması dezavantajınıza olmuş ama sonraki yüksek maaşlar olumlu etki edecektir. Gerçek maaşınızın SGK'ya bildirilmesi önemli. İmkan varsa 2 ayrı yerden prim de etkili olur. Emeklilik işlemleri yapılırken eş ve çocuk durumlarınızı bildirmeyi unutmayın.