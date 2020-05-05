Emekliye faizsiz kredi veriliyor mu? Özellikle kendi emekli müşterilerine daha önemli avantajlar sunan emeklilere faizsiz kredi veren bankalar, diğer banka müşterilerinin de ilgisini çekmek için emeklilere yönelik farklı birçok kampanya düzenlemektedir.
Emekli kredisi veren bankalar ve faiz oranları aşağıda ki tabloda görüntülenmektedir.
Qnb Finanbank %0,89
İş Bankası %0,99 – %1,05
TEB %1,05
Vakıf Katılım Bankası %1,10
INGBank %0,99
Yapı ve Kredi Bankası %1,72
Garanti Bankası %1,34
Vakıfbank %1,05
Ziraat Bankası %0,94 – %0,98
Akbank %1,49-1,53
Denizbank %1,69
Fibabanka %1,08
Enpara %1,19 – %1,24
Alternatifbank %1,36
Yukarıda yer alan faiz oranları değişiklik göstermektedir. En güncel faizler banka şubesinden öğrenilir.
FİBABANKA
18 ay vade seçeneğiyle 3 bin liraya kadar emeklilere faizsiz kredi veren banka, kendi müşterilerine yönelik bir avantaj sunmaktadır. Yani farklı banka müşterisi olanların, bu krediden yararlanma hakları bulunmuyor.
Banka emekli maaş müşterilerine verdiği kredi kapsamında, 18 aya kadar geniş bir geri ödeme seçeneği sunarak sektörde oldukça iddialı bir kredi imkânı sunmaktadır. Kredinin alt vade limiti ise, 12 aydır. Yani vadelerinizi, 12 ile 18 ay arasında seçmeniz mümkündür.
3 bin TL'ye kadar kullanılan kredi için faiz almayan banka, müşteri sadakat programına göre 3 bin TL üzeri kredi talep eden müşterileri için yine 3 bin TL kadar olan kısmına faiz işletmeyip, kredinin geri kalan kısmı için faiz almaktadır.
DENİZBANK
Denizbank 1.000 liraya ihtiyaç duyan müşterilerine özel faizsiz ve masrafsız kredi veriyor. Bana 1000 lira yeter diyorsanız hiçbir dosya masrafı ve sigorta masrafı ödemeden sıfır faizli 1000 lira limitli Denizbank ihtiyaç kredisine başvurarak hiç faiz ödemeden acil nakit ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Denizbank 1000 lira masrafsız faizsiz kredi vermek için kredi başvurusunda bulunan emeklilerde mevduat hesabına iki adet otomatik ödeme talimatı vermeleri dışında herhangi bir talepte bulunmamaktadır. Ayrıca verilen 2 adet faturanın otomatik ödemesini 1 yıl boyunca düzenli sabit olarak yapmanız gereklidir.