ÖZEL BANKALARIN GÖZÜNÜ PARA HIRSI BÜRÜDÜ!

YAŞA GÖRE UYGULAMA

Bankalar, vatandaşın işini görmemek için öyle bahaneler üretiyorlar ki, bunların içinde 'Sen yaşlısın' bile var.

İKİ KERE ZAM

Bir özel bankadan kredimi erteletmek istedim. Taksitim 700 TL idi. Bunu önce 850 TL'ye çıkardılar. Ardından üç ay sonra '1.750 TL daha ödeyeceksin' dediler.

HÂLÂ FAHİŞ FAİZ İSTİYOR

Bir özel bankadan durmadan mesaj geliyor. 'Yüzde 1.75'ten bireysel kredi verelim' diyor.