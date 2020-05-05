1999 yılından önce sigorta girişi erken emeklilik için şart!

Soru: 1991 sigorta girişi olan biri ne zaman emekli olur?

1991 girişliyim. 1972 doğumluyum. Kaç günde emekli olabilirim? Ve de fazla günü olduğu zaman emekli olursa maaştan kesinti olacak mi? Habip Günaydın

Cevap:

En az 52 yaş ve 5525 gün gerekiyor. Bu 53 yaş ve 5600 gün de olabilir. İşe giriş gün ev ayı önemli. Yaş ve prim şartı tamamlanınca emekli olursunuz. Fazla gün değil fazla kazanç emekli maaşını artırır.