1999 yılından önce sigorta girişi erken emeklilik için şart!

1991 yılı içerisinde işe başlayan engelli vatandaşlar, 3600 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar. İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanmasıdır. Peki 1991 sigorta girişi olan biri ne zaman emekli olur?
Soru: 1991 sigorta girişi olan biri ne zaman emekli olur?
1991 girişliyim. 1972 doğumluyum. Kaç günde emekli olabilirim? Ve de fazla günü olduğu zaman emekli olursa maaştan kesinti olacak mi? Habip Günaydın
Cevap:
En az 52 yaş ve 5525 gün gerekiyor. Bu 53 yaş ve 5600 gün de olabilir. İşe giriş gün ev ayı önemli. Yaş ve prim şartı tamamlanınca emekli olursunuz. Fazla gün değil fazla kazanç emekli maaşını artırır.
2008 Yılı Sonrası Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı sonrası çalışan engellilerin erken emekliliği, 4100 günlük prim ödeme süresi temel alınarak hesaplanır. 2008 sonrası çalışmaya başlayan engellilerin emeklilik koşulları, şu şekilde sıralanır:
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN
2008 ila 2009 senesi arası çalışmaya başlayanlar, 4200 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2009 ila 2010 senesi arasında çalışmaya başlayanlar, 4300 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2011 ila 2012 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4500 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
2013 sonrası işe başlayanlar, 4680 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
Bu tarihler üzerinden belirlenen engelliler için erken emeklilik primlerinin ödenmesi halinde, erken emeklilik için SGK Kurumuna başvuru yapılır. Başvurusu onaylanan engelliler, erken emeklilik olanağından yararlanır. Erken emeklilik başvurusu için gerekli evrakları ve başvuru yolu hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvurusu Şartları
Üst başlıklarda yer alan tarihlere göre belirlenmiş prim gün sayısı tamamlanmalıdır.
Engelli vatandaşlar emekli sandığı veya 4A sigorta çeşidine dahil olmalıdır.
Bu şatları sağlayanlar, erken emeklilik için başvuru yapabilirler. Başvuru evrakları ve başvuru adımları hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
2008 Yılı Öncesi Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı öncesi çalışan engellilerin erken emekliliği, 3600 prim ödeme günü temel alınarak hesaplanmaktadır. 2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan kişilerin erken emeklilik koşulları şu şekilde sıralanır:
1991 yılı içerisinde işe başlayan engelli vatandaşlar, 3600 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1992 ila 1994 yılları arasında çalışmaya başlayan engelli vatandaşlar, 3760 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1997 ila 2000 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4080 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2003 ve 2008 yılları arası çalışmaya başlayan engelliler, 4400 günlük prim ödemesine sahiplerse, erken emekli olurlar.
Bu çalışma tarihleri üzerinden erken emeklilik koşulları öğrenilmektedir. Bu tarihlerin kapsamına giren engelli çalışanlar, erken emeklilik için SGK'ya başvurabilirler. 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan engelli vatandaşlara yönelik erken emeklilik koşullarını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.