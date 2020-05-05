Erken emekli olmak her çalışanın en önemli hayalidir. 1999 yılından önce sigortalı olarak çalışmaya başlamış olmanız erken emeklilik için gereken şartlardandır. Son olarak da bahsettiğimiz gibi erken emeklilik için prim gün sayısı doldurulması gerekli bir durumdur. Bu anlamda engelli vatandaşlarımız için durum farklıdır. 1991 yılı içerisinde işe başlayan engelli vatandaşlar, 3600 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar. İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanmasıdır. Peki 1991 sigorta girişi olan biri ne zaman emekli olur?
Soru: 1991 sigorta girişi olan biri ne zaman emekli olur?
1991 girişliyim. 1972 doğumluyum. Kaç günde emekli olabilirim? Ve de fazla günü olduğu zaman emekli olursa maaştan kesinti olacak mi? Habip Günaydın
Cevap:
En az 52 yaş ve 5525 gün gerekiyor. Bu 53 yaş ve 5600 gün de olabilir. İşe giriş gün ev ayı önemli. Yaş ve prim şartı tamamlanınca emekli olursunuz. Fazla gün değil fazla kazanç emekli maaşını artırır.
2008 Yılı Sonrası Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı sonrası çalışan engellilerin erken emekliliği, 4100 günlük prim ödeme süresi temel alınarak hesaplanır. 2008 sonrası çalışmaya başlayan engellilerin emeklilik koşulları, şu şekilde sıralanır:
EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMAK İÇİN TIKLAYIN
2008 ila 2009 senesi arası çalışmaya başlayanlar, 4200 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2009 ila 2010 senesi arasında çalışmaya başlayanlar, 4300 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2011 ila 2012 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4500 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
2013 sonrası işe başlayanlar, 4680 günlük prim ödemesi tamamlandığında, erken emekli olurlar.
Bu tarihler üzerinden belirlenen engelliler için erken emeklilik primlerinin ödenmesi halinde, erken emeklilik için SGK Kurumuna başvuru yapılır. Başvurusu onaylanan engelliler, erken emeklilik olanağından yararlanır. Erken emeklilik başvurusu için gerekli evrakları ve başvuru yolu hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvurusu Şartları
Üst başlıklarda yer alan tarihlere göre belirlenmiş prim gün sayısı tamamlanmalıdır.
Engelli vatandaşlar emekli sandığı veya 4A sigorta çeşidine dahil olmalıdır.
Bu şatları sağlayanlar, erken emeklilik için başvuru yapabilirler. Başvuru evrakları ve başvuru adımları hakkında bilgileri, alt başlıklardan öğrenebilirsiniz.
2008 Yılı Öncesi Çalışmaya Başlayan Engelliler İçin Erken Emeklilik
2008 yılı öncesi çalışan engellilerin erken emekliliği, 3600 prim ödeme günü temel alınarak hesaplanmaktadır. 2008 yılı öncesi çalışmaya başlayan kişilerin erken emeklilik koşulları şu şekilde sıralanır:
1991 yılı içerisinde işe başlayan engelli vatandaşlar, 3600 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1992 ila 1994 yılları arasında çalışmaya başlayan engelli vatandaşlar, 3760 günlük prim ödemesini tamamladıklarında erken emekli olurlar.
1997 ila 2000 yılları arasında çalışmaya başlayanlar, 4080 günlük pirim ödemesini tamamladıklarında, erken emekli olurlar.
2003 ve 2008 yılları arası çalışmaya başlayan engelliler, 4400 günlük prim ödemesine sahiplerse, erken emekli olurlar.
Bu çalışma tarihleri üzerinden erken emeklilik koşulları öğrenilmektedir. Bu tarihlerin kapsamına giren engelli çalışanlar, erken emeklilik için SGK'ya başvurabilirler. 2008 tarihinden sonra çalışmaya başlayan engelli vatandaşlara yönelik erken emeklilik koşullarını, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.
Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvuru Evrakları
Engellilerin erken emeklilik müracaat belgeleri, SGK kurumuna iletilmelidir. Engelliler için erken emeklilik başvurusu SGK il veya İlçe Müdürlüklerine yapılmaktadır. Başvuru sırasında istenilen belgeler, şu şekilde sıralanır:
Emeklilik talep formu,
Nüfus idaresinden alınan nüfus kayıt örneği,
Sigortalı kişi hesap fişi. Bu fiş engelli vatandaşın çalıştığı kurum tarafından verilir. Vatandaşın emeklilik başvurusu öncesi son çalışmalarını gösterip, çalışılan kurumdan alınmaktadır.
Bu evraklar tamamlanarak, SGK'ya başvuru yapılması gerekmektedir. Kurum yoluyla emeklilik talep formu doldurularak, erken emeklilik için başvuru yapılır. Başvuru için izlenecek adımları, alt başlıktan öğrenebilirsiniz.
Engelliler İçin Erken Emeklilik Başvurusu
Engelliler için erken emeklilik müracaatı, SGK İl veya İlçe Müdürlüklerine yapılır. Devlete yapılan, engelliler için erken emeklilik başvurusu için izlenecek adımlar, şu şekilde sıralanır:
En yakın SGK İl veya İlçe Müdürlüğüne gidilmelidir.
Engelliler için erken emeklilik koşullarından yararlanılmak istendiği iletilmelidir.
Bir üst başlıkta yer alan başvuru evrakları kuruma iletilir.
Kurumun kişiye sunduğu, ''emeklilik talep formu'' doldurulur ve imzalanır.
Bu adımların tamamlanması ile başvuru kayda alınır.
Başvuru sonucu, SGK yoluyla takip edilebilir. Başvurusu onay alan engelli vatandaşlar, erken emeklilikten faydalanırlar.
Emekli olma şartları nelerdir? Emekli olmak o 3 şarta bağlı!
İşçi, memur ve kendi hesabına çalışan tüm kişiler için emeklilik hakkına kavuşabilmek temelde 3 şartın yerine getirilmesiyle mümkün olabiliyor. Bunlardan ilki sigortalılık süresinin tamamlanması. Sigortalılık süresi, sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına bağlı olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih ile tahsis yapılması için yazılı istekte (emeklilik talebinde) bulunduğu tarih, ölen sigortalılar için de ölüm tarihi arasında geçen süre olarak dikkate alınıyor.
SGK'nın kendi web sayfasında verdiği örneğe göre, "İlk defa 01/08/1982 tarihinde hizmet akdine tabi işe başlayan ve 30/09/2009 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan bir sigortalının sigortalılık süresi, tahsis talep tarihinden ilk defa işe başlanılan tarih çıkartılarak aşağıdaki gibi tespit olunur."
Tahsis talep tarihi = 30/09/2009, İlk işe giriş tarihi = 01/08/1982, Sigortalılık süresi = 29/1/27 (27 yıl 1 ay 29 gün)
e-DEVLETTE VAR
Emeklilik için ikinci koşul "prim ödeme gün sayısının" tamamlanmasıdır. İşe giriş tarihine göre kişilerin prim ödeme gün sayıları farklılaşmaktadır. Son olarak ve belki de en önemlisi yine işe giriş tarihine göre değişebilen belirli bir yaşın tamamlanmasıdır. İşte bu 3 koşul bir arada sağlandığında emekli olmaya hak kazanılıyor. Dolayısıyla ne zaman emekli olunacağının bilinmesinde iki tarih çok önemli: Doğum tarihi ve ilk kez sigortalı olunan tarih. Ayrıca prim ödeme gün sayısının da bilinmesi gerekiyor. Prim gün sayınızı e-devlet üzerinden alınabilecek hizmet dökümü sayesinde kolaylıkla öğrenebilirsiniz.
Hemen ifade etmekte fayda var; emeklilikte belirli bir yaşın tamamlanması şartı doğum tarihine göre şekillendiği için doğum tarihini özellikle gün, ay ve yıl olarak emeklilik hesabında kullanmamız gerekiyor.
İlk kez sigortalı olunan tarih sigortalı olunan süreyi ve hangi şartlara tabi olunduğunu belirlemesi açısından önemli bir tarih. Prim ödeme gün sayısı ise emekli maaşını belirleyen çok önemli bir unsur. Dolayısıyla bu 3 tarih emeklilikte çok şeyi belirliyor.
İLK KEZ SİGORTALI OLUNAN TARİH ÖNEMLİ
Emeklilik için gerekli 3 koşulun kimler için nasıl uygulanacağı konusu ise farklılık gösteriyor. Emeklilik şartlarında 4-a'lılar yani eski adıyla SSK'lılar için çok önemli iki tarih söz konusu: 8 Eylül 1999 ve 30 Nisan 2008.
Bu tarihten önceki ve sonraki sigortalılık giriş tarihleri emeklilik şartlarında önemli farklılıklar yaratabiliyor. Örneğin 8 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir kişi emekli olabilmek için kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmuş ve 7000 gün prim ödemek zorunda. Buna karşılık 7 Eylül 1999 tarihinde ilk kez sigortalı olan bir kişi, kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurduğunda ve 5975 gün prim ödemiş olduğunda emekli olabiliyor. Dolayısıyla emekli olma şartlarında en önemli husus, ilk kez sigortalı olunan tarih.
NELER ETKİLİYOR?
Yazı dizimizdeki tablodan yararlanarak kendi emeklilik tarihinizi bulmanız mümkün. Ancak bu tablodaki bilgiler dışında doğum borçlanması, askerlik borçlanması, malullük ve yıpranma payı gibi bazı hususlar emeklilik tarihini etkiliyor. Bu nedenle emeklilik yaşı ve emeklilik tarihini kişilerin kendi bilgileri üzerinden hesaplamakta fayda var. Bunun için de SGK'nın internet üzerinden çalışan bir uygulaması size yardımcı olabilir. Bu uygulama ile erken yaşlanma, malullük, askerlik borçlanması ve birkaç sigorta kurumuna bağlı geçirilen süreler gibi tüm detaylar girilerek emekli olunacak tarih hesaplanabiliyor: http://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/
PRİM ÖDENEN SON 7 YILIN NEREDEN EMEKLİ OLACAĞINI BELİRLER!
Emeklilikte, aylığı bağlayıp ödeyecek kurumun belirlenmesinde, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye doğru prim veya kesenek ödenerek geçen son 7 yıllık fiili hizmet (360 x 7 = 2520 gün) süresi esas alınıyor. Başka bir anlatımla, sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresi içerisinde en fazla hangi kurumda hizmeti varsa, yani sigortalının son 7 yıllık fiili hizmet süresinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi kurumda geçmişse o kurumdan emekli olunuyor. Eğer son 7 yılda hizmet süresi eşit ise sigortalının bağlı olduğu son kurumca yaşlılık - emeklilik - aylığı bağlanıyor.
Örneğin, sigortalının hem SSK hem Bağ - Kur statüsünde prim ödemesi varsa, son yedi yıllık fiili prim ödeme süresi içinde en fazla SSK statüsünden prim ödemişse SSK statüsünden, en fazla Bağ - Kur statüsünden prim ödemesi varsa Bağ - Kur statüsünden emekli aylığı bağlanıyor. Primleri eşit ise son sigortalılığı hangi statüde ise o statüden emekli aylığı bağlanıyor.
Son yedi yıl, sigortalılık süresi veya yaş şartının yerine getirildiği tarihten geriye doğru yedi yıl değil, son prim ödeme tarihinden geriye doğru fiilen prim ödenen yedi yıldır. Diğer bir deyişle, toplam prim gün sayısının son 2520 günüdür. Bu konu çalışanlar tarafından bilinmediği için, emeklilik döneminde kötü sürprizlerle karşılaşanlar olabiliyor. Bu nedenle konunun tüm çalışanlarca, özellikle emeklilik tarihi yaklaşanlar bakımından bilinmesinde fayda var.
YAŞTAN EMEKLİLİK NASIL GERÇEKLEŞİR?
SSK şartlarından emeklilikte yaş haddiyle emekli olma koşulları şu şekilde sıralanır: Sigorta başlangıç tarihi, prim sayısı ve kişinin belli bir yaşı tamamlaması. Bu üç koşul bir araya geldiğinde emekli olabilirsiniz. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 yıl sigorta, 3600 gün prim ve 5060 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir. 8 Eylül 1999 - 1 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 25 yıl sigorta, 4500 gün prim ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaş şartını birlikte sağladıkları tarihte emekli olabiliyor. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar ise primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması şartıyla, 63 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabiliyor. 5400 gün koşulu da bir kademeye tabi ve 4600 günden başlayan kademe her yıl için 100 gün artışla 5400 günde sabitleniyor. Bu yolla SSK ve Bağ-Kur sigortalıları da aynı prim gününe tabi tutuluyor.
BAĞ-KUR'DA NASIL?
Bağ -Kur şartlarından emeklilikte yaş haddiyle emekli olma koşulları şu şekilde sıralanır: 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanlar 15 tam yıl sigorta yani 5400 gün prim ve 5068 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir. 8 Eylül 1999 - 1 Mayıs 2008 arası sigortalı olanlar 15 tam yıl sigorta/5400 gün prim ve kadın ise 60, erkek ise 62 arasında değişen yaşı doldurduğunda yaş haddinden emekli olabilir. 1 Mayıs 2008'den sonra sigortalı olanlar ise primini 1 Ocak 2036'ya kadar 5400 güne tamamlaması şartıyla, kadın ise 61, erkek ise 63 yaşını dolduracağı tarihte emekli olabiliyor.