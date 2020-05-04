Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur'lu emekli devam eden kredilerine faizsiz erteleme istiyor. Bilindiği gibi koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar nakit paraya ihtiyaç duyuyor. Bu anlamda zam ve erken bayram ikramiyesi ile rahatlayan emekliler, bankalardan da kolaylık bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği'nden Türkiye Bankalar Birliği'ne çağrı geldi: Emeklilerin kredi taksitleri en az 3 ay süreyle faizsiz ötelensin. Özel bankalar da aylıkları eve teslim etsin. Emeklilerin kredi taksitlerinin en az 3 ay 'faizsiz' ertelenmesi, özel bankaların da emeklilere aylıklarını evinde teslim etmesi isteniyor. Peki emekliler için çıkarılması planlanan 10 maaş avans ve faizsiz kredi kullanımı hakkında son gelişmeler neler?