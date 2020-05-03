Kısmi emeklilik seçerseniz 1999 öncesi girişiniz varsa 12.5 yıl yeterli oluyor

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

24.09.1979 doğumluyum. 06.02.1998 sigorta girişim. 5312 günüm var. Vedat PUSLU

25 yıl 57 yaş ve 5900 prim günü şartlarınız var. Yılınız 2023'de dolacak. Priminizi tamamlayıp yaşınızın dolacağı 24.09.2036'da emekli olursunuz.

05.01.1986 SSK girişliyim. Yaklaşık 1800 gün ödenmiş primim var. 52 yaşındayım. Levent SÜMER

25 yıl 49 yaş ve 5300 prim günü şartlarınız var. Priminizi tamamlarsanız emekli olursunuz.

3.600 gün için de 1.800 gün prim ödemeniz gerekiyor.

Eğer 5 yıl daha prim öderseniz 60 yaşında emekli olursunuz.

Eşim 13.06.1976 doğumlu. 01.09.1995 sigorta başlangıcı. 2002 ve 2012 yılında 2 doğum yaptı. 6.184 gün primi var. Kerim KARAKAYA

Eşinizin 20 yıl 52 yaş ve 5825 gün şartları var. Yılı tamam, primi de dolmuş. Bu yüzden doğum borçlanmasına gerek yok. Yaşının dolacağı 13.06.2028'de emekli olur.