Kısmi emeklilik seçerseniz 1999 öncesi girişiniz varsa 12.5 yıl yeterli oluyor

Eğer bu tarihten önce SGK girişiniz varsa 10 yılda emekli olursunuz. Emekli olmak için uzun yıllar çalışmaya gerek yok. Kısmi emeklilik seçerseniz 1999 öncesi, 10 yıl sonrası için 12.5 yıl yeterli oluyor. Tabii yaş şartını da unutmamak lazım... Çalışanların en büyük beklentilerinden birisi emeklilik. Emeklilik üç ayrı şartla birlikte gerçekleşiyor.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLAN KADINLAR NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİR?
Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 ve öncesindeki yıllara ait olan sigortalı kadın işçilerin 15 yıllık hizmet süresini tamamladıkları ve adlarına ödenen 3600 prim gününün doldurulduğu tarihler emeklilik yaşını belirler.
24 Mayıs 2002- 23 Mayıs 2005: 52 yaşında
24 Mayıs 2005- 23 Mayıs 2008: 54 yaşında
24 Mayıs 2008- 23 Mayıs 2011: 56 yaşında
24 Nisan 2011 tarihinden sonra 58 yaşında emekliliğe hak kazanırlar.
1999 TARİHİ VE ÖNCESİNDE SİGORTA BAŞLANGICI OLANLAR NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIR?
1999 tarihi ve öncesinde sigorta başlangıcı olan kişilerin maaş ücretleri 2000 yılından sonra emekli olanlarla kıyaslandığında daha yüksektir. 1999 tarihi ve öncesinde sigortalı olanların emeklilik maaşları 3600 prim günü ve 15 yıllık hizmet süresinin tamamlandığı tarih dikkate alınarak hesaplanır.
31 Aralık 1999 tarihinden önce emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1600 TL,
01 Ocak 2000 tarihinden sonra emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1400 TL,
2008 yılı ve sonrasında emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1200 TL,
Çalışma süresi büyük kısmı 2008 yılında gerçekleşip emeklilik maaşına kavuşanlar en az 1000 TL alması muhtemeldir.
Koronavirüs salgını sebebiyle yapılan ekonomi düzenlemeleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1500 TL'ye yükseltilmiştir. Buna göre; 01 Ocak 2000 tarihinden sonra emekli olanlar, 2008 yılı ve sonrasında emekliliğe başvuranlar ve çalışma süresinin büyük kısmını 2008 yılında gerçekleşip emekli olanlar en az 1500 TL emekli maaşı alacaklardır.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
24.09.1979 doğumluyum. 06.02.1998 sigorta girişim. 5312 günüm var. Vedat PUSLU
25 yıl 57 yaş ve 5900 prim günü şartlarınız var. Yılınız 2023'de dolacak. Priminizi tamamlayıp yaşınızın dolacağı 24.09.2036'da emekli olursunuz.
05.01.1986 SSK girişliyim. Yaklaşık 1800 gün ödenmiş primim var. 52 yaşındayım. Levent SÜMER
25 yıl 49 yaş ve 5300 prim günü şartlarınız var. Priminizi tamamlarsanız emekli olursunuz.
3.600 gün için de 1.800 gün prim ödemeniz gerekiyor.
Eğer 5 yıl daha prim öderseniz 60 yaşında emekli olursunuz.
Eşim 13.06.1976 doğumlu. 01.09.1995 sigorta başlangıcı. 2002 ve 2012 yılında 2 doğum yaptı. 6.184 gün primi var. Kerim KARAKAYA
Eşinizin 20 yıl 52 yaş ve 5825 gün şartları var. Yılı tamam, primi de dolmuş. Bu yüzden doğum borçlanmasına gerek yok. Yaşının dolacağı 13.06.2028'de emekli olur.