Emeklilikten sonra yapılacak işler konusu aslında epey çeşitlilik gösterir, örneğin neredeyse yarı ömrünüzü verdiğiniz çalışma hayatınızda artık mesleğinizde uzmanlaşmış sayılırsınız buda size mesleğinizle ilgili konularda danışmanlık hizmeti verebilme imkânı sunar. Kısacası tecrübelerinizi para çevirmek için birikimlerinizi satabilirsiniz. Emeklilikten sonra yapılacak işler arasında organik tarım ürünleri yetiştiriciliği de gelmektedir.
Son dönemde satış ve taleplerinde ki artışlara bakarak bahçe ya da tarlalarınızda yetiştireceğiniz mevsimsel gıdaları satabilirsiniz.
Hem stresinizi atmış olursunuz hem de emeklerinizin karşılığını almış olursunuz veya çocukları çok seviyorsanız eğer lunapark gibi küçük ama eğlenceli mekânların işletmeciliğini yapabilirsiniz ya da mesleğinizin haricinde bir sektörde bayilik alarak kendinize başka bir uğraş sağlayabilirsiniz. Pek çok bilinen marka bayilik verme konusunda oldukça gönüllüdür.
Emeklilikten sonra yapılacak işler sıralamasında daha önceki görevinize ve eğitim durumunuza göre özel dersler verebilirsiniz.
Özellikle eğitim alanından emekli iseniz sizin için harika bir iş kaynağı olur, sağlık kuruluşlarından emekli olanlar içinde pek çok alternatif iş söz konusudur.
Daha öncesinde hemşire olarak görev yapıyorduysanız evde hasta bakımı ya da gönüllü hemşirelik gibi imkânlara göz gezdirebilirsiniz.
Ayrıca yeteneklerinizle bağlantılı olarak pastane veya kafeterya işine girebilirsiniz, müşterilerinize istedikleri lezzeti sunabilmeyi başarırsanız ilerlememeniz içten bile değildir.
KAYNAK: Ekonomi Ajansı