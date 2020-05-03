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    • Ekonomi
    • 04.05.2020 10:17
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    • 10.05.2020 09:48
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    ayı emekli ve memur maaş mı için açıklama yapıldı!

    Emekli vatandaşlarımız için müjdeler peşi sıra geliyor. ve Bağkur emeklileri Temmuz larını merakla bekliyor. ve Bağ- Kur emeklileri bu yılın ilk yarısında gerçekleşen oranında zam alacak. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. Emekli olan kişiler sık sık maaşlarına yapılan zammı kontrol ediyor. SSK, Bağkur emekli maaşı hakkında merak edilen bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

    2020 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı ne kadar olacak?

    Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Peki emekli ve memur maaşı enflasyon farkı zam oranı ne kadar olacak? İşte enflasyon farkında son durum takvim.com.tr'de.

    EMEKLİ TEMMUZ 2020 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Yaklaşan Temmuz ayı, milyonlarca kişi için zam ayı olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, bu yılın 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

    FARK GÖRÜNDÜ

    Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Nisan ayı için yüzde 0.93, Mayıs ayı için yüzde 0.70, Haziran ayı için yüzde 0.43 olarak gerçekleşti. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.4 olacak.

    SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.4 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.4 enflasyon farkıyla yüzde 4.4'e yükselecek. Memurlar ve emekliler kesin zam oranını 3 Temmuz'da öğrenecek. Aynı ay içerisinde zamlar hesaba yatırılacak.

    2020 TEMMUZ AYI MEMUR MAAŞ ZAMMI + ENFLASYON FARKI ZAMMI

    Kamu görevlilerinin 5. dönem toplu sözleşme sonrası memurlara 2020 yılında 4+4 puanlık bir zam artışı yapılmıştı. % 4'lük oranı geçen enflasyon rakamı üzerinden ise fark verilecek. Bu kapsamda 2020 yılı için şu an itibarıyla Ocak + Şubat aylarında % 1.70 enflasyon oluşmuş durumda. Geriye kalan Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamları ise memurlara enflasyon farkında artışın olup olmayacağına kesinlik kazanacak.

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    TOPLU SÖZLEŞME ZAM ORANI

    Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak. Bu zam oranına enflasyon farkı olursa ekleme yapılacak.

    OCAK AYI TÜFE

    Ocak 2020 TÜFE'si yüzde 1,35 oldu.

    ŞUBAT AYINDA TÜFE

    Şubat 2020 enflasyonu ise Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %12,37, aylık %0,35 arttı oldu.

    MART AYINDA TÜFE

    Mart 2020 dönemine ait enflasyon ise az önce açıklandı. Açıklamada, "Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,86, aylık %0,57 arttı" denildi.

    3 AYLIK TOPLAM TÜFE

    İlk 3 ayın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) toplamda 2,27 oldu.
    Haberler Ekonomi 2020 Temmuz ayı emekli ve memur maaş zammı için açıklama yapıldı!
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