1000 TL Pandemi Sosyal Destek başvuru sonucu büyük bir merakla vatandaşlar tarafından bekleniyor. 1000 TL Pandemi Sosyal Destek başvuru sonuçları için henüz açıklama yapılmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz T.C. kimlik no son hanesi 0-2-4-6-8 olanlar günlere göre sorgulayabilecekler. İlk iki fazda başvuru alınmamıştı fakat 3. fazda herkes başvuru yapabiliyor. Hane başına 1000'er lira desteği içeren 3. faz sosyal destek programına kamu işçileri, memurlar, emekliler, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar e-Devlet üzerinden başvurabilecek. Online olarak e-Devlet'ten başvurularını tamamlayan vatandaşlar da sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor.
1000 TL SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları ne zaman açıklanır sorusu hakkında araştırmalar yoğun kazandı. Sonuçların henüz açıklanacağı tarih netlik kazanmadı. Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek.
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KİMLER 1000 LİRA NAKDİ DESTEĞE BAŞVURABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek.
Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak.
Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.
Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Desteğe ilişkin ödeme zamanı ve şekli daha sonra açıklanacak.
AYNI EVDEN YAPILAN FARKLI BAŞVURULAR TEK OLARAK SAYILACAK!
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen Sosyal Destek Programı'nın 3. fazında 1000'er lira maddi destek verilecek. Faz 3 kapsamındaki ödemeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacak. Aynı haneden birden çok başvuru yapılması durumunda bu, tek başvuru olarak değerlendirilecek.
KİMLER NE ZAMAN BAŞVURU YAPABİLİR?
e-Devlet'te yer alan bilgilere göre vatandaşların başvurularını gerçekleştirebilecekleri günler şöyle:
0 olan vatandaşlarımızın Pazartesi,
2 olan vatandaşlarımızın Salı,
4 olan vatandaşlarımızın Çarşamba,
6 olan vatandaşlarımızın Perşembe,
8 olan vatandaşlarımızın Cuma
Cumartesi ve Pazar günleri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm vatandaşlar söz konusu hizmeti kullanarak başvurularını iletebilecektir.
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
KİMLER 1000 TL YARDIM PARASI ALABİLECEK?
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten faydalanmamış olanlar alabilecek.
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri yararlanamayacak.
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamındaki memurlar faydalanamayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelir veya aylık alanlar yani emekliler faydalanamayacak.
İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar yararlanamayacak.
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlar yararlanamayacak. Ödemenin zamanı ve şekli değerlendirmeler sonrasında açıklanacak.
BAŞVURULARDA GELİR KISTASI ŞARTI YOK
Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.
E-DEVLET'TEN MÜRACAAT EDEMEYECEKLER NE YAPACAK?
Bizim sahada 1003 tane sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız var. Dolayısıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarımız her daim periyodik olarak ailelerimize destek olmaya devam edecekler. E-Devlet üzerinden açtığımız bu hane bazlı sisteme ailede bir kişinin e-Devlet şifresi varsa başvurabiliyorlar. Herhangi bir koşulda başvuramayanlar sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığı ile bu sistemden yararlanabilecekler.
Faz 3'teki başvurularımız pazartesi itibarıyla açıldı. Şu anda talep bazlı aldığımız için bir rakam öngöremiyoruz. Ancak şu an itibarıyla sisteme 800 bini aşkın başvuru aldık. Sistemdeki yoğunluğu düzenlemek adına başvuruları 5'e ayırdık. TC Kimlik Numarasının son hanesine göre vatandaşlarımız başvurularını yapacak. Cumartesi-Pazar günleri ise sınırlama olmadan herkes başvurabilecek.
3. FAZ BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLANDI
İşte Bakan Selçuk'un 1000 TL sosyal yardım parasına ilişkin açıklamaları...
İlk baştan itibaren pandemi sürecinde Ekonomik İstikrar Kalkanı adı altında çok kapsamlı bir sosyal koruma kalkanı oluşturduk. Bu sosyal koruma kalkanı da bizim için 3 ana başlık altında dağılmıştı. Bunlardan bir tanesi sosyal güvenlik ve çalışma hayatı, ikincisi sosyal hizmetlerde aldığımız önlemler, üçüncüsü ise sosyal yardımlardı.
Sosyal yardımları da Hazine ve Maliye Bakanlığımız ve Bakan Berat Albayrak ile beraber çok yoğun bir çalışma neticesinde 3 faz altında topladık. Bu üç fazdan ilkine 2,1 milyon aileye 1000'er TL destek vererek tamamladık. İkinci fazda da yine hedefimiz 2,3 milyon haneye ulaşmaktı. Özellikle vakıflardan süreli yardımları alanlar ve belli bir kıstasta olanlar dahilinde. Biz şu anda 2,3 milyon hanemizin de 1,3 milyon hanesine ulaşmış durumdayız. Diğerlerini de bu hafta içerisinde yine tamamlamaya çalışıyoruz. Ayrıca pazartesiden itibaren kabine sürecinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama neticesinde biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde faz 3'ü de başlattık. Faz 3'te de e-Devlet sistemi üzerinden başvurular almaya başladık.