1000 TL destek doğum yılının son rakamı PTT ödeme için araştırmalar devam ediyor. Bu anlamda çeşitli açıklamalar yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Sosyal Destek Programı'na T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanların pazartesi, "2" olanların salı, "4" olanların çarşamba, "6" olanların perşembe ve "8" olanların cuma günü başvuru yapabileceğini belirtmişti. Bu bağlamda 1000 TL'lik maddi yardımı T.C. kimlik numarası ile sorgulama yapabilirsiniz. İşte 1000 TL maddi yardım TC kimlik numarası ile sorgulama ve Sosyal yardım doğum yılının son rakamına göre ödeme…