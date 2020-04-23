



NASIL DEĞİŞECEK?

Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor. Yüzde 4.4 artışa göre net maaş 6 bin 293 lira 98 kuruşa, ek ödeme de 251,76 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 545 lira 74 kuruş geçecek.