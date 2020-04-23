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    • Ekonomi
    • 23.04.2020 Gazete
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    ye 275 lira | Ek ödemeli 2020 ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?

    12.3 milyon Temmuz’da yeni mını cebine koyacak. tahminlerine göre, ve Bağ-Kur’luların gelirinde 275 liraya varan artış yaşanacak. Peki, bu artışla SSK, ve Bağ-Kur güncel emekli maaşları ne kadar olacak? TAKVİM, ek ödemeli yeni maaşları hesapladı.




    Emekliler, erken ödenen bayram ikramiyesinin ardından Temmuz zammına kilitlendi. Temmuz zammı, emeklilerin hem maaşlarında hem ek ödemelerinde kendisini gösterecek. Maaş artacağı için, bunun üzerinden yüzde 4 oranında hesaplanan ek ödeme tutarı da yükselecek.



    Maaşları Ocak- Haziran enflasyonu oranında artacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre yüzde 4.4 zam göründü. Buna göre gelirlerde 275 liraya varan artış yaşanacak.



    NASIL DEĞİŞECEK?
    Halen en yüksek SSK ve Bağ- Kur emekli aylığı net 6 bin 28 lira 72 kuruş. Tavandan ödeme alan emeklinin eline yüzde 4 oranında yani 241,15 lira ek ödemeyle birlikte 6 bin 269 lira 87 kuruş geçiyor. Yüzde 4.4 artışa göre net maaş 6 bin 293 lira 98 kuruşa, ek ödeme de 251,76 liraya çıkacak. Böylece emeklinin eline toplam 6 bin 545 lira 74 kuruş geçecek.



    MAAŞ DA EK ÖDEME DE YÜKSELECEK
    Memur emeklilerinin zam oranı da enflasyon tahminlerine göre yüzde 4.4 olacak. Onların da maaşlarıyla birlikte ek ödemeleri yükselecek.











    Haberler Ekonomi Emekliye 275 lira zam | Ek ödemeli 2020 SSK SGK ve Bağ-Kur güncel emekli maaşı ne kadar olacak?
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