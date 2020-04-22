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    • 23.04.2020 06:57
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    • 23.04.2020 06:57
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    Son dakika: 'da 700 bin kaçak ele geçirildi

    Son dakika haberi... 'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 700 bin kaçak ele geçirildi. Sağlık Bakanlığının üretim kriterlerine uygun olduğu tespit edilen maskeler, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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    Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı şüphelilerin kaçak üreterek satmaya çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    Ekipler çalışma kapsamında, merkez Seyhan ve Çukurova ilçelerinde üretim yapıldığı tespit edilen 3 adrese baskın düzenledi.

    Baskında yapılan adreslerde arama yapan ekipler, 700 bin maske ele geçirdi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

    Sağlık Bakanlığının üretim kriterlerine uygun olduğu tespit edilen maskeler, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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